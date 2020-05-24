Притула рассказал, будет ли участвовать в выборах мэра Киева (4 новости) «Окончательного решения пока нет»

Шоумен Сергей Притула рассказал, что пока не готов окончательно подтвердить или опровергнуть свое участие в выборах мэра Киева. Ранее появилась информация, что Притула может стать кандидатом от "Голоса".

Притуле нужна профессиональная команда

Сергей Притула рассказал, что обдумывает свое участие в выборах, однако окончательного решения пока нет. Шоумен в интервью "Радио Свобода" заметил, что он сейчас находится в ситуации, когда "многое надо обдумать и взвесить".

Однако, если же популярный ведущий решит все-таки баллотироваться, то будет собирать профессиональную команду.

Нужна команда людей, на которых можно опереться, конечно, неся полную ответственность за их действия, но не бояться делегировать на них часть полномочий. И желательно, чтобы это была команда не участников "Варьяты-шоу", а команда профильных специалистов, – сказал Притула.

Обратите внимание! По данным опроса соцгруппы "Рейтинг", Притула – сейчас на втором месте по уровню поддержки в столице после Виталия Кличко. За действующего мэра готовы голосовать 38,7% киевлян, за Притулу – 9,1%.

Что известно об участии Притулы в выборах мэра Киева

Голосование за мэра столицы состоится в рамках местных выборов в Украине 25 октября 2020 года.

"Голос" еще не определился со своим кандидатом в мэры Киева, поэтому и решение о выдвижении Притулы пока не принято, рассказала глава партии "Голос" Кира Рудык.

Представители политсилы, однако, не исключают, что кандидатом может стать именно Притула.

Сам шоумен ранее сообщал, что "мэрство – пока не в приоритете".