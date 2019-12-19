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ПриватБанк инициировал новое дело против бывших владельцев в Израиле на $600 млн

ПриватБанк инициировал новое дело против бывших владельцев в Израиле на $600 млн (7 новостей)

«Приватбанк увеличил сумму исковых требований против экс-владельцев банка в Канцлерском суде штата Делавэр (США), подав в суд дополненное исковое заявление»

ПриватБанк 18 декабря инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка. Об этом сообщает пресс-служба банка. Сумма иска составляет 600 млн долларов. "Также, по итогам дальнейшего анализа, ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление", – говорится в заявлении банка. Кроме того, банк продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против экс-владельцев и других лиц на сумму более 3 млрд долларов США (с процентами) в Высоком суде Англии и Уэльса. "Независимый наблюдательный совет и правление банка, согласно закону, обязаны приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить возмещение убытков банка теми, кто эти убытки причинил. Мы продолжим действовать в наилучших интересах наших клиентов и других стейкхолдеров", – сказано в заявлени банка. Как ранее сообщал Фокус: 23 октября глава ОП Андрей Богдан на встрече с послами стран G7 заявил, что никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам нет. Министр финансов Оксана Маркарова также уточнила, что украинская сторона обсуждает с МВФ вопрос возврата 155 млрд грн, потраченных на национализацию ПриватБанка Сам же президент Владимир Зеленский на форуме в Мариуполе заявил, что правительство не собирается возвращать национализированный "ПриватБанк" бывшим владельцам.

ФОТО К НОВОСТИ: «ПриватБанк инициировал новое дело против бывших владельцев в Израиле на $600 млн»
Фото ПриватБанк инициировал новое дело против экс-акционеров в Израиле на $600 млн
Фото "ПриватБанк" в Израиле подал новый иск против Коломойского на 600 млн долларов
Фото ПриватБанк подал иск к Коломойскому на $600 млн
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  19.12.19, 11:26 ПриватБанк (Киев) 18 декабря, в третью годовщину национализации, инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков, сумма…
Канал 112 Канал 112  ·  19.12.19, 11:30 "ПриватБанк" в Израиле подал новый иск против своего бывшего владельца Игоря Коломойского на 600 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба банка. "Вчера банком было инициировано новое судебное разбирательство…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.12.19, 11:38 ПриватБанк (Киев) 18 декабря, в третью годовщину национализации, инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков, сумма…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  19.12.19, 11:44 ПриватБанк обратился в Окружной суд Тель-Авива в Израиле с иском против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба банка. Также…
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Украинская правда Украинская правда  ·  19.12.19, 11:57 Приватбанк увеличил сумму исковых требований против экс-владельцев банка в Канцлерском суде штата Делавэр (США), подав в суд дополненное исковое заявление.
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