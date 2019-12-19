ПриватБанк инициировал новое дело против бывших владельцев в Израиле на $600 млн

ПриватБанк 18 декабря инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка. Об этом сообщает пресс-служба банка. Сумма иска составляет 600 млн долларов. "Также, по итогам дальнейшего анализа, ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление", – говорится в заявлении банка. Кроме того, банк продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против экс-владельцев и других лиц на сумму более 3 млрд долларов США (с процентами) в Высоком суде Англии и Уэльса. "Независимый наблюдательный совет и правление банка, согласно закону, обязаны приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить возмещение убытков банка теми, кто эти убытки причинил. Мы продолжим действовать в наилучших интересах наших клиентов и других стейкхолдеров", – сказано в заявлени банка. Как ранее сообщал Фокус: 23 октября глава ОП Андрей Богдан на встрече с послами стран G7 заявил, что никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам нет. Министр финансов Оксана Маркарова также уточнила, что украинская сторона обсуждает с МВФ вопрос возврата 155 млрд грн, потраченных на национализацию ПриватБанка Сам же президент Владимир Зеленский на форуме в Мариуполе заявил, что правительство не собирается возвращать национализированный "ПриватБанк" бывшим владельцам.