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ПриватБанк почти всю прибыль направит на дивиденды государству (4 новости) «ПриватБанк перечислит в госбюджет 11,52 млрд грн дивидендов за 2018 год»

Государственный "ПриватБанк" перечислит 11,52 млрд грн на счета Министерства финансов Украины, сообщили в банке."ПриватБанк" направит на выплату дивидендов государству 90% чистой прибыли за 2018 год, сообщила пресс-служба банка.

"ПриватБанк" направит 11,52 млрд грн на выплату дивидендов акционеру банка государству в лице Министерства финансов", заявили в "ПриватБанке".

Согласно подтвержденному аудиторской компанией E&Y Годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,798 млрд грн.

Чистые активы "ПриватБанка" на начало 2019 года составляют 278 млрд грн, обязательства 246,5 млрд грн, капитал банка 31,5 млрд грн.

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"ПриватБанк" крупнейший коммерческий банк в Украине был национализирован 19 декабря 2016 года.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации "ПриватБанка". В НБУ заявили, что обжалуют это решение. Министерство финансов Украины также подаст апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда.

18 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил требование Коломойского и отменил решение НБУ, принятое в 2016 году, которое определяло список физических и юридических лиц, связанных с банком.

20 апреля Печерский районный суд Киева разрешил разорвать договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка", полученным до его национализации. В НБУ заявили, что будут обжаловать это решение.

Председатель правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл заявлял, что возможность возвращения национализированного "ПриватБанка" бывшим собственникам Коломойскому и бизнесмену Геннадию Боголюбову исключена.