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«Привет от предшественников»: Хакеры взломали электронный реестр строек в Украине

«Привет от предшественников»: Хакеры взломали электронный реестр строек в Украине (3 новости)

«В электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили странный скрипт, который позволяет временно скрывать документы от пользователей»

В электронном кабинете застройщика обнаружили скрипт, который позволяет временно скрывать документы от публик, сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Изобретательность коррупционеров безгранична. Их бы смекалку – да на пользу граждан", - написал он.

По словам Федорова, в минувшую пятницу Кабмин запустил первые 9 электронных услуг в сфере строительства без чиновника. И только за выходные в системе начато 19 строек и 6 объектов введено в эксплуатацию онлайн.

"Внимательно следя за первыми услугами, мы обнаружили удивительный факт: документы после автоматизированной проверки регистрируются в реестре автоматически, однако они не отображаются в публичной части реестра. То есть публично проверить, что, например, право зарегистрировано, невозможно", - добавил Федоров.

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Специалисты министрества быстро проверили эту ситуацию и нашли в реестре строительства очень странный скрипт с названием "не светить", который скрывал документы на срок до 10 дней в зависимости от различных параметров, которые вносились явно не администратором системы.

"Такой себе "привет-закладка" от предшественников. И это полностью объясняет схему, когда раньше после подачи людьми документов с ними связывались посторонние лица и предлагали ускорить регистрацию документов. Скрипт удален! Запуск нового кабинета уничтожил все подобные манипуляции, и мы такого больше не допустим", - написал министр.

Федоров также сообщил, что на этой неделе будет обнародован реестр строительства в форме открытых данных, "чтобы раз и навсегда снять все возможные манипуляции и сокрытие данных".

Это позволит СМИ, бизнесу, общественности легко проверять легитимность любого строительства, анализировать застройщика: как много у него долгостроев и нарушений в прошлом.

Ранее сообщалось, что Кабмин запустил электронный кабинет застройщика. Его расценивают как первый серьезный шаг в борьбе с коррупцией. Также анонсирована электронная система, в которой будут зафиксированы все процессы в строительной сфере Украины.

Несколькими днями ранее Кабмин объявил о запуске первого этапа Государства в смартфоне.

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Голос.UA Голос.UA  ·  16.12.19, 12:00 В электронном кабинете застройщика обнаружили скрипт, который позволяет временно скрывать документы от публик. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook. "Изобретательность…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.12.19, 13:57 В электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили странный скрипт, который позволяет временно скрывать документы от пользователей.
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