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Профицит платежного баланса Украины в марте-2019 составил $652 млн

Профицит платежного баланса Украины в марте-2019 составил $652 млн (4 новости)

«Сводный платежный баланс Украины в марте 2019 года впервые в этом году был сведен с профицитом, который составил $652 млн,…»

Сводный платежный баланс Украины в марте 2019 года впервые в этом году был сведен с профицитом, который составил $652 млн, что позволило перекрыть дефицит января ($68 млн) и февраля ($248 млн). Об этом сообщает «Новое Время» со ссылкой на данные НБУ.

В марте 2018 года платежный баланс страны был сведен с дефицитом в $76 млн, а в целом за первый квартал прошлого года дефицит сводного платежного баланса составил $272 млн, тогда как по итогам первого квартала 2019 года был зафиксирован профицит $336 млн.

«Экспорт товаров рос более высокими темпами, чем их импорт – 7,1% и 6,7% соответственно, в отличие от февраля, когда импорт товаров вырос на 13,9%, тогда как их экспорт увеличился на 7,5%», – пояснил улучшение результатов Нацбанк.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.05.19, 13:37 Сводный платежный баланс Украины в марте 2019 года впервые в этом году был сведен с профицитом, который составил $652 млн, что позволило перекрыть дефицит января ($68 млн) и февраля ($248 млн).
Капитал Капитал  ·  03.05.19, 13:51 Сводный платежный баланс Украины в марте 2019 года впервые в этом году был сведен с профицитом, который составил $652 млн, что позволило перекрыть дефицит января ($68 млн) и февраля…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.05.19, 14:52 Сводный платежный баланс Украины в марте 2019 года был сведен с профицитом, который составил $652 млн. Об этом сообщается на сайте НБУ в пятницу, 3 мая. Регулятор напомнил, что в марте 2018 года платежный…
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