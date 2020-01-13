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Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление в связи с крушением украинского авиалайнера в Иране

Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление в связи с крушением украинского авиалайнера в Иране (4 новости)

«Парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества предлагает Верховной Раде принять заявление в связи с трагической гибелью пассажиров…»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский самолет и не пытается переложить часть вины на США. Об этом Пристайко заявил в эфире ВВС Radio 4, передает ВВС-Украина. "Они признают на самом высоком уровне", – рассказал Вадим Пристайко, говоря о разговоре украинской власти с иранским президентом Хасаном Рухани. По его словам, на низших уровнях, включая руководителя военной авиации, было долгое объяснение, о том, как возрастало напряжение из-за действий США и коалиции, что были чрезмерные действия на тактическом уровне и т.д "Но что я вижу и что мы признаем - на высшем уровне они взяли полную ответственность. И обещают не только нам и "скорбным странам" (Grieving nations – стран, которые потеряли своих граждан в катастрофе, – ред.), но и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания", – рассказал Пристайко. "И еще один момент, о котором четко сказал президент Ирана: не забывайте, что половина пассажиров самолета были граждане Ирана. Поэтому и Иран выполнит часть своих обязательств", – добавил он. Как ранее сообщал Фокус: Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности. Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение. После этого в Тегеране и других иранских городах вспыхнули протесты. Демонстранты требовали наказания виновных в крушении самолета. В том числе и отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Люди вышли на протесты под лозунгами "Вы отомстили Иранцам", "Извиняйтесь и увольняйтесь", "Отставки мало, необходимо расследование" и даже "Смерть диктатору". Иранские силы безопасности разогнали митинги, однако недовольные все-равно продолжают выходить на протестные акции.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.01.20, 20:43 Парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества предлагает Верховной Раде принять заявление в связи с трагической гибелью пассажиров и экипажа самолета рейса PS752…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.01.20, 21:24 Парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества предлагает Верховной Раде принять заявление в связи с трагической гибелью пассажиров и экипажа самолета рейса PS752…
РБК Украина РБК Украина  ·  13.01.20, 23:26 Комитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества поддержал заявление парламента, которое возлагает на Исламскую Республику Иран ответственность за сбитый украинский…
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