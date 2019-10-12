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Прогноз погоды на 12 октября: в Украине будет сухо и тепло

Прогноз погоды на 12 октября: в Украине будет сухо и тепло (3 новости)

«Опадів по всій території країни не очікується»

Погода в Украине в субботу, 12 октября, будет солнечной и теплой, со средней температурой воздуха +15 +20 градусов.В то же время на севере и западе Украины ожидается ветреная погода.Температура воздуха достигнет в течение субботнего дня +15 +20 градусов, на северо-востоке будет прохладнее: +13 +17 градусов."Держите шляпы крепко, внимательно выбирайте место парковки авто, не оставляйте его под ветвистыми деревьями и билбордами", - предупреждает синоптик Наталья Диденко.В Киеве днем ожидается потепление до +15 +17 градусов.Прогноз погоды на субботу, 12 октября, в городах Украины: Киев — +15°C…+17°C Симферополь — +17°C…+19°C Львов — +19°C…+21°C Кропивницкий — +17°C…+19°C Ивано-Франковск — +19°C…+21°C Черкассы — +16°C…+18°C Тернополь — +19°C…+21°C Чернигов — +14°C…+16°C Черновцы — +19°C…+21°C Сумы — +14°C…+16°C Хмельницкий — +18°C…+20°C Полтава — +15°C…+17°C Луцк — +17°C…+19°C Днепр — +15°C…+17°C Ровно — +17°C…+19°C Запорожье — +15°C…+17°C Житомир — +15°C…+17°C Донецк — +15°C…+17°C Винница — +17°C…+19°C Луганск — +14°C…+16°C Одесса — +18°C…+20°C Харьков — +15°C…+17°C Николаев — +17°C…+19°C Ужгород — +18°C…+20°C Херсон — +16°C…+18°C

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Главком Главком  ·  12.10.19, 05:45 Опадів по всій території країни не очікується
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  12.10.19, 06:35 Погода в Украине в субботу, 12 октября, будет солнечной и теплой со средней температурой воздуха +15 +20 градусов. При этом на Севере и Западе Украины ожидается сильный ветер. Температура воздуха в Украине…
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