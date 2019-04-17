Прогноз погоды на 17 апреля: дождь, ветер и холод

Погода в Украине в среду, 17 апреля, будет дождливой. Во всех без исключения областях синоптики обещают осадки. Местами к дождю присоединится и снег.
Кроме того, усилится ветер: он будет северо-восточным, порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду. Об этом информируют в Укргидрометцентре.
17 апреля в Украине погода будет так себе. Будут идти дожди, ветер и еще будет холодно, +7 + 12 градусов максимально. Потепление и прекращение осадков ожидается с 18 апреля, – известила украинский синоптик Наталья Диденко.
Холоднее всего будет на Прикарпатье и Буковине. Там температура воздуха опустится до +8...+10 градусов.
В свою очередь, самая теплая погода ожидается на Закарпатье. Там воздух прогреется до +14...+16 градусов.
В Киеве тоже будет довольно прохладно. Максимально температура воздуха днем поднимется до +11 градусов.
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Прогноз погоды на среду, 17 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +14...+16
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +12...+14
Ровно – +11...+13
Житомир – +11...+13
Винница – +9...+11
Одесса – +9...+11
Николаев – +12...+14
Херсон – +11...+13
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +11...+13
Сумы- + 10... + 12
Полтава – +11...+13
Днепр – +11...+13
Запорожье – +11...+13
Донецк – +11...+13
Луганск – +10...+12
Харьков – +11...+13
Киев – +9...+11
Прогноз погоды на среду, 17 апреля, от Укргидрометцентра
Обновлено в 08:44 В Киеве в среду ожидается довольно сильный ветер