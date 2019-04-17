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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 08:44
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Прогноз погоды на 17 апреля: дождь, ветер и холод

Прогноз погоды на 17 апреля: дождь, ветер и холод (4 новости)

«В Киеве в среду ожидается довольно сильный ветер»

Погода в Украине в среду, 17 апреля, будет дождливой. Во всех без исключения областях синоптики обещают осадки. Местами к дождю присоединится и снег.

Кроме того, усилится ветер: он будет северо-восточным, порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду. Об этом информируют в Укргидрометцентре.

17 апреля в Украине погода будет так себе. Будут идти дожди, ветер и еще будет холодно, +7 + 12 градусов максимально. Потепление и прекращение осадков ожидается с 18 апреля, – известила украинский синоптик Наталья Диденко.

Холоднее всего будет на Прикарпатье и Буковине. Там температура воздуха опустится до +8...+10 градусов.

Погода в Украине: на всей территории будет сиять зимнее солнце
Погода в Украине: на всей территории будет сиять зимнее солнце

В свою очередь, самая теплая погода ожидается на Закарпатье. Там воздух прогреется до +14...+16 градусов.

В Киеве тоже будет довольно прохладно. Максимально температура воздуха днем поднимется до +11 градусов.

Прогноз погоды на среду, 17 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +14...+16

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +12...+14

Ровно – +11...+13

Житомир – +11...+13

Винница – +9...+11

Одесса – +9...+11

Николаев – +12...+14

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +11...+13

Сумы- + 10... + 12

Полтава – +11...+13

Днепр – +11...+13

Запорожье – +11...+13

Донецк – +11...+13

Луганск – +10...+12

Харьков – +11...+13

Киев – +9...+11

Прогноз погоды на среду, 17 апреля, от Укргидрометцентра

Обновлено в 08:44 В Киеве в среду ожидается довольно сильный ветер

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Facenews Facenews  ·  17.04.19, 07:00 Погода в Украине в среду, 17 апреля, будет дождливой. Во всех без исключения областях синоптики обещают осадки. Местами к дождю присоединится снег.Кроме того, усилится ветер: он будет северо-восточным,…
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Факты Факты  ·  17.04.19, 08:44 В Киеве в среду ожидается довольно сильный ветер
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