Прогноз погоды на 17 мая: в Украине снова дожди и похолодает (3 новости) «Погода в Украине в воскресенье, 17 мая будет прохладной и преимущественно дождевой. Только в восточных областях и Крыму ожидается солнечный…»

В воскресенье, 17 мая, погода существенно изменится. Практически на всей территории страны ожидаются дожди, которые испортят выходные украинцам.

Погода на 17 мая от профессионального синоптика

Народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook написала, что 17 мая очередной атмосферный фронт пролетит над территорией страны.

"Сначала дожди будут лить на западе, севере, в центральных областях (кроме г.Днипро и районов), а также в Одесской области. На протяжнии дня осадки будут перемещаться по центральным областям и поздним вечерам достигнут Харьковской и Днепропетровской областей" , - говорит Диденко.

В столице, по словам синоптика, ожидаются периодические дожди. Температура воздуха днем составит +16 - +18 градусов, а ночью опустится до +6.

Погода на 17 мая от Укргидрометцентра

В воскресенье, 17 мая, сохранится относительно теплая и неустойчива погода с дождями преимущественно днем, сообщает Укргидрометцентр. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем на большей части страны кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

На западе Украины дожди. Днем будет тепло, температура ожидается до +17 градусов, ночью до +7 градусов.

В центральных регионах воздух прогреется днем до +15 - +18 градусов, ожидаются дожди. Ночью температура составит +6 - +8 градусов.

В северных областях будет дождливо. Столбики термометров покажут днем +15 - +18 градусов, ночью температура снизится до +6.

Украинцам на юге страны возможен небольшой дождь, но к вечеру, температура составит до +20 градусов тепла. Ночью около +10 градусов по Цельсию.

На востоке Украины солнечно. Температура воздуха будет держаться в пределах +18 градусов, ночью около +8 градусов тепла.

В Киеве - ночью без осадков, днём кратковременный дождь, температура воздуха ночью 6-8°, днём 16-18°.

В воскресенье, согласно прогнозу Sinoptik.ua, в столице к вечеру ожидаются осадки.