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Прогноз погоды на 25 декабря: на Западе возможен мокрый снег

Прогноз погоды на 25 декабря: на Западе возможен мокрый снег (6 новостей)

«В западных регионах возможен мокрый снег»

В среду, 25 декабря, на большей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя, а также туман и мокрый снег в отдельных регионах. Водителей призывают быть осторожными на дорогах, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Так, средняя температура воздуха по стране ожидается в пределах +1+4 градусов. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое.

"На большинстве перевальных участках дорог небольшой снег. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано. На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, округленных участков и т. п.", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в Киевской области ожидается туман и дожди. На западе Украины ожидается дождь с мокрым снегом, а также туман в Карпатах.

Новость дополняется...

ФОТО К НОВОСТИ: «Прогноз погоды на 25 декабря: на Западе возможен мокрый снег»
Фото Дожди, мокрый снег и гололед: погода на среду
Фото Туман и мокрый снег: водителей предупреждают о непогоде
Фото Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 25 декабря
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.12.19, 09:42 25 декабря в Украине будет дождливая погода. В западных областях прогнозируют местами мокрый снег. Температура в течение суток +3-8 °, в западных и восточных областях 0-5 ° тепла, в южной части…
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