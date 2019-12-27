Прогноз погоды на 27 декабря: ожидаются дожди и мокрый снег (5 новостей) «В пятницу, 27 декабря, на всей территории Украины прогнозируют дожди с мокрым снегом»

Погода в Украине 27 декабря ухудшится, дожди и снег и температура воздуха опустилась. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в большинстве областей снег с дождем. В частности, на западе Украины. Там температура воздуха днем составит +2+4, ночью ожидается такая же. На севере и в центре страны температура воздуха днем составит тоже +2+4, так же и ночью.

В восточных областях небольшие дожди, но без снега. Днем температура воздуха днем составит +4+6, а ночью +2+4. Так же и на юге страны.

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Прогноз в Киеве

По прогнозу синоптиков, в Киеве 27 декабря дождь со снегом. Температура воздуха днем составит +2+4, так же и ночью.

Обновлено в 08:00 Теплее всего будет на юге.

Обновлено в 08:48