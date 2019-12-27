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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 08:48
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Прогноз погоды на 27 декабря: ожидаются дожди и мокрый снег

Прогноз погоды на 27 декабря: ожидаются дожди и мокрый снег (5 новостей)

«В пятницу, 27 декабря, на всей территории Украины прогнозируют дожди с мокрым снегом»

Погода в Украине 27 декабря ухудшится, дожди и снег и температура воздуха опустилась. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в большинстве областей снег с дождем. В частности, на западе Украины. Там температура воздуха днем составит +2+4, ночью ожидается такая же. На севере и в центре страны температура воздуха днем составит тоже +2+4, так же и ночью.

В восточных областях небольшие дожди, но без снега. Днем температура воздуха днем составит +4+6, а ночью +2+4. Так же и на юге страны.

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Прогноз в Киеве

По прогнозу синоптиков, в Киеве 27 декабря дождь со снегом. Температура воздуха днем составит +2+4, так же и ночью.

Обновлено в 08:00 Теплее всего будет на юге.

Обновлено в 08:48

ФОТО К НОВОСТИ: «Прогноз погоды на 27 декабря: ожидаются дожди и мокрый снег»
Фото Мокрый снег и дожди: синоптики уточнили прогноз на 27 декабря в Украине
Фото Дожди и снег: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Фото Прогноз погоды на сегодня: в Украине пройдут дожди и мокрый снег
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Апостроф Апостроф  ·  27.12.19, 06:20 В пятницу, 27 декабря, на всей территории Украины прогнозируют дожди с мокрым снегом.
Facenews Facenews  ·  27.12.19, 07:15 27 декабря на большей части территории страны дожди и только в Карпатах может пойти снег, передает FaceNews.ua.Температура воздуха будет все еще плюсовой. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия…
Униан Униан  ·  27.12.19, 08:00 Теплее всего будет на юге.
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