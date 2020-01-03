Согласно гисметео Украина, 3 января ожидается благоприятная погода. На всей территории страны будет сухо и прохладно.
Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Женщина съела сердце девушки сына ради богатства
Погода на Рождество: чего ждать украинцам
Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта
"Гретель и Гензель". Вышел трейлер экранизации известной сказки. Видео
На свалке под Одессой нашли матрас с деньгами
Прогноз погоды на 3 января: в Украине сухо и солнечно
Справа Шеремета: з Кузьменко проводять слідчий експеримент – адвокат назвав…
В Слуге народа анонсируют повышение пенсионного возраста
ВИДЕО. Лучшие голы после вбрасывания мяча
Кровь из носа: врач назвала неожиданные причины пугающего симптома
Под Сумами построили первую в области солнечную электростанцию
Премьер-министр Македонии подал в отставку: в стране пройдут внеочередные парламентские…
Почему Тарас Шелестюк никак не выйдет на чемпионский бой
Крушение танкера у побережья Одессы: расследование завершено
Двое мужчин ограбили магазин в Одессе
Зеленский обманул украинцев? Как народные депутаты сохранили неприкосновенность
Порошенко сбежал? В январе его ожидает 4 допроса
Гончарук: по сообщениям на горячую линию правительства прекращена деятельность 15 игорных заведений
Аваков сделал Зеленского своим должником, – Гнап
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Россия не дает нефть Беларуси - не договорились об цену
Трамп заявил, что вмешательство Турции осложнит ситуацию в Ливии
Вакарчук в стихах ответил Зеленскому: Разница есть
Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд
Самолет Антонов потерпел крушение в Судане, много жертв
"Белнефтехим" подтвердил прекращение поставок нефти из России на белорусские НПЗ с 1 января
Хиллари Клинтон стала ректором британского университета
СМИ: во время ракетного удара по аэропорту Багдада погиб иранский генерал
Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту – Мадуро
Фінляндія і Швеція доповнили квартет півфіналістів молодіжного чемпіонату світу з хокею
Почтение деятелей УПА: в Израиле и Польше выразили обеспокоенность
Россия – Швеция: где смотреть полуфинал чемпионата мира по хоккею U-20
В Тихом океане обнаружен вулкан возрастом 3 миллиона лет
Метели возможны во второй половине января
Посудомоечные машины: неисправности и поломки
13 октября – День отказа от бюстгальтеров. Лучшие фото
Миграция "заробитчан" в Польшу пойдет на спад - НБУ
Среднестатистическая украинская семья меняет кухонную сковороду раз в три года
Продажи Meizu M8 Note превысили все ожидания
Деньги в обмен на золото. Почему в Украине и соседней Беларуси растет количество ломбардов?
Украинские водители отдают предпочтение зимним шинам бренда Gislaved
Эксперты подсчитали во сколько сейчас обойдется ремонт квартиры в Киеве