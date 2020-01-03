Прогноз погоды на 3 января: в Украине сухо и солнечно

Facenews · 03.01.20, 07:02

Погода в Украине в пятницу, 3 января, будет совсем не январской. Кое-где столбики термометров поднимутся до отметок в +5...+7 градусов. Правда, ночью все же будет холодно – до -3...-5 градусов.Ветер в…