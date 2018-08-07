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Прогноз погоды на 7 августа: на Украину надвигается антициклон

Прогноз погоды на 7 августа: на Украину надвигается антициклон (3 новости)

«7 августа, во вторник,  в Украине  днем ожидается +25 +33 градуса. Об этом сообщила главный метеоролог портала Оpogode.ua Наталья Диденко…»

Погода в Украине во вторник, 7 августа, будет жаркой и сухой. Это обусловлено тем, что на Украину надвигается антициклон Johannes.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

Антициклон Johannes обусловит сухую погоду. Если где и упадет несколько местных дождей, то это уже не он, это – локальные условии когда высокая температура воздуха так прицепится к остаткам влажности в воздухе, что та не выдержит и несется коротким дождем, – отметила эксперт.

Кратковременные местные дожди еще могут пройти утром 7 августа в южных областях, однако в целом на всей территории Украины – сухо и жарко.

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Особенно жарко будет на Юге и Востоке – до +28...+33 градусов. На остальной территории жара будет не такой мощной, – до +25...+28 градусов.

В Киеве 7 августа будет очень тепло, но без сильной жары, днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 7 августа, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +26...+28

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Сумы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30

Киев – +25...+27

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 7 серпня, від Укргідрометцентру

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Facenews Facenews  ·  07.08.18, 07:00 Погода в Украине во вторник, 7 августа, будет жаркой и сухой. Это обусловлено тем, что на Украину надвигается антициклон Johannes.Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья…
Голос.UA Голос.UA  ·  07.08.18, 08:16 7 августа, во вторник,  в Украине  днем ожидается +25 +33 градуса. Об этом сообщила главный метеоролог портала Оpogode.ua Наталья Диденко в Facebook. По словам синоптика,  во вторник, 7 августа, антициклон…
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