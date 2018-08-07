Прогноз погоды на 7 августа: на Украину надвигается антициклон

Погода в Украине во вторник, 7 августа, будет жаркой и сухой. Это обусловлено тем, что на Украину надвигается антициклон Johannes.
Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
Антициклон Johannes обусловит сухую погоду. Если где и упадет несколько местных дождей, то это уже не он, это – локальные условии когда высокая температура воздуха так прицепится к остаткам влажности в воздухе, что та не выдержит и несется коротким дождем, – отметила эксперт.
Кратковременные местные дожди еще могут пройти утром 7 августа в южных областях, однако в целом на всей территории Украины – сухо и жарко.
Особенно жарко будет на Юге и Востоке – до +28...+33 градусов. На остальной территории жара будет не такой мощной, – до +25...+28 градусов.
В Киеве 7 августа будет очень тепло, но без сильной жары, днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 7 августа, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +26...+28
Одесса – +29...+31
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +25...+27
Сумы – +26...+28
Полтава – +26...+28
Днепр – +29...+31
Запорожье – +29...+31
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +28...+30
Киев – +25...+27
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 7 серпня, від Укргідрометцентру