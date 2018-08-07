Произошло ужасное столкновение легковушки и автобуса, есть жертвы (4 новости) «Погибшие - мужчина и женщина - ехали в рейсовом автобусе сообщением Днепр - Каменское. Полиция устанавливает их личности»

В Днепропетровской области столкнулись легковой автомобиль "Ауди А8" и рейсовый автобус Мерседес, который ехал по маршруту Днепр-Каменское. В результате ДТП погибли двое человек, и еще 13 получили ранения.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что авария произошла в Петриковском районе между селами Лобойковка и Елизаветовка.

Предварительно в автобусе находилось 25 человек. В результате ДТП погибли 2 человека, пострадали 13 человек, – сообщили в областном ГСЧС.

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На месте аварии продолжают работать спасатели, полиция и медики.

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