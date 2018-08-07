Произошло ужасное столкновение легковушки и автобуса, есть жертвы

В Днепропетровской области столкнулись легковой автомобиль "Ауди А8" и рейсовый автобус Мерседес, который ехал по маршруту Днепр-Каменское. В результате ДТП погибли двое человек, и еще 13 получили ранения.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что авария произошла в Петриковском районе между селами Лобойковка и Елизаветовка.
Предварительно в автобусе находилось 25 человек. В результате ДТП погибли 2 человека, пострадали 13 человек, – сообщили в областном ГСЧС.
На месте аварии продолжают работать спасатели, полиция и медики.
На Днепропетровщине Ауди А8 влетела в рейсовый автобус Мерседес