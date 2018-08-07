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Произошло ужасное столкновение легковушки и автобуса, есть жертвы

Произошло ужасное столкновение легковушки и автобуса, есть жертвы (4 новости)

«Погибшие - мужчина и женщина - ехали в рейсовом автобусе сообщением Днепр - Каменское. Полиция устанавливает их личности»

В Днепропетровской области столкнулись легковой автомобиль "Ауди А8" и рейсовый автобус Мерседес, который ехал по маршруту Днепр-Каменское. В результате ДТП погибли двое человек, и еще 13 получили ранения.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что авария произошла в Петриковском районе между селами Лобойковка и Елизаветовка.

Предварительно в автобусе находилось 25 человек. В результате ДТП погибли 2 человека, пострадали 13 человек, – сообщили в областном ГСЧС.

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Масштабное ДТП в Черновицкой области: Один человек погиб, еще семеро госпитализированы

На месте аварии продолжают работать спасатели, полиция и медики.

На Днепропетровщине Ауди А8 влетела в рейсовый автобус Мерседес

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.08.18, 20:43 В Днепропетровской области столкнулись легковой автомобиль "Ауди А8" и рейсовый автобус Мерседес, есть погибшие и раненые. ДТП произошло в Петриковском районе между селами Лобойковка и Елезаветивка. Об…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.08.18, 21:48 На Полтавском шоссе между Лобойковкой и Елизаветовкой в Днепропетровской области столкнулись легковой автомобиль Audi и рейсовый автобус с пассажирами
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.18, 22:38 Погибшие - мужчина и женщина - ехали в рейсовом автобусе сообщением "Днепр - Каменское". Полиция устанавливает их личности.
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