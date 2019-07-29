Прокуратура АР Крым составила подозрение гражданину Сербии, принимавшему участие в оккупации полуострова (4 новости) «Правоохранители сообщили о подозрении в причастности к незаконному вооруженному формированию Самооборона Севастополя гражданину Сербии, который, вероятно, способствовал оккупации Крыма»

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении гражданину Сербии, который принимал участие в "самообороне Севастополя". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания и деятельности на временно оккупированной территории автономии незаконных вооруженных формирований, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины, которое находится в производстве следственного отдела Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в течение февраля-марта 2014 года, гражданин Сербии, будучи разведчиком незаконного вооруженного формирования разведывательной группы "Северный ветер", которая входила в состав "Самообороны Севастополя", помог оккупационным властям установить контроль за стратегическими объектами АР Крым, линиями электропередачи и пунктов газопровода вблизи г. Севастополь, осуществлял так называемое патрулирование м. Севастополь.

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В связи с этим ему сообщено о подозрении по статье "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности" (ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.