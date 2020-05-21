  1. Главная
  2. Новости
  3. Прокуратура начала уголовное производство по факту гибели командира батальона "Луганск-1" Губанова
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 23:48
· Уголовное дело · Уголовное производство
Прокуратура начала уголовное производство по факту гибели командира батальона "Луганск-1" Губанова

Прокуратура начала уголовное производство по факту гибели командира батальона "Луганск-1" Губанова (13 новостей)

«Справа кваліфікована за ч. 3 ст. 258 КК України»

Правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели командира батальона полиции особого назначения "Луганск-1" Сергея Губанова. Инцидент произошел вблизи Трехизбенки вечером 20 мая.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Правоохранители установили, что около 22:50 во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи Трехизбенки произошло детонирования вражеской мины. На взрывном устройстве подорвались четверо сотрудников батальона.

"По указанному факту следственным отделом 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины", - заявили в прокуратуре.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

Обновлено в 23:46 Губанов погиб вечером 20 мая в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области.

Обновлено в 23:48 ...

ФОТО К НОВОСТИ: «Прокуратура начала уголовное производство по факту гибели командира батальона "Луганск-1" Губанова»
Фото В Луганской области объявили день траура из-за гибели командира батальона "Луганск-1"
Фото Прокуратура открыла дело по факту подрыва на мине сотрудников батальона полиции "Луганск-1"
Фото Прокуратура возбудила дело из-за гибели командира батальона "Луганск-1"
Фото На Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Фото Прокуратура порушила справу через загибель комбата Губанова
Фото Зеленский присвоил Героя Украины погибшему командиру батальона "Луганск-1" Губанову
Фото Зеленский присвоил погибшему командиру батальона "Луганск-1" звание Героя Украины
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.05.20, 19:50 На Луганской области правоохранители начали уголовное производство по факту подрыва на мине сотрудников батальона полиции особого назначения "Луганск-1", в результате чего погиб командир батальона Сергей…
20 минут Украина 20 минут Украина  ·  21.05.20, 20:28 В среду, 20 мая, вблизи поселка Трехизбенка Луганской области во время выполнения задания командования штаба ООС погиб командир батальона «Луганск-1», полковник Нацполиции Сергей Губанов (позывной —«Седой»)…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  21.05.20, 20:48 Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі командира батальйону поліції особливого призначення "Луганськ-1" Сергія Губанова
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  21.05.20, 21:03 Правоохранители открыли уголовное производство по факту подрыва на мине сотрудников батальона полиции особого назначения "Луганск-1".
Главком Главком  ·  21.05.20, 21:29 Справа кваліфікована за ч. 3 ст. 258 КК України
Украинская правда Украинская правда  ·  21.05.20, 22:37 Прокуроры Луганской облпрокуратуры осуществили выезд в Трехизбенку Новоайдарского района, где на взрывном устройстве подорвались четверо работников батальона патрульной службы полиции особого назначения…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.05.20, 23:14 Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно командиру батальона "Луганск-1", полковнику полиции Сергею Губанову.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  21.05.20, 23:23 Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковнику полиции Сергею Губанову, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  21.05.20, 23:33 Сергей Губанов также удостоился ордена "Золотая Звезда".
Униан Униан  ·  21.05.20, 23:46 Губанов погиб вечером 20 мая в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области.
Страна.ua Страна.ua  ·  21.05.20, 23:48 ...
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В новых смартфонах Huawei внедрят NFC-платежи

В новых смартфонах Huawei внедрят NFC-платежи
Грузия заявила о попытке посягательства со стороны Южной Осетии

Грузия заявила о попытке посягательства со стороны Южной Осетии
СМИ: дело Шеремета будет завершено в ближайшие дни

СМИ: дело Шеремета будет завершено в ближайшие дни
В отдельных регионах на обновление местных дорог использовали только 5-10% ассигнований - ОП

В отдельных регионах на обновление местных дорог использовали только 5-10%…
Уроки онлайн для шестого класса на 22 мая: прямая трансляция

Уроки онлайн для шестого класса на 22 мая: прямая трансляция
Чтобы не было гейзеров кипятка из-под асфальта: как в Киеве готовятся к новому отопительному сезону

Чтобы не было гейзеров кипятка из-под асфальта: как в Киеве…
Во Львове судья отказался штрафовать горожанина за нарушение карантина, сославшись на изречение императора Фердинанда

Во Львове судья отказался штрафовать горожанина за нарушение карантина, сославшись…
&amp;quot;Над ними кто-то поработал&amp;quot;: экс-посол США в Украине заявил, что &amp;quot;пленки Деркача&amp;quot; не являются скандальными

"Над ними кто-то поработал": экс-посол США в Украине заявил, что…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.