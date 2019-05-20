Прокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского, который отбыл срок за убийство (7 новостей) «Судом не была должным образом проверена информация о том, как Лозинский доказал свое исправление»

Киевская местная прокуратура №4 обжаловала снятие судимости с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, ею обжаловано в Киевском апелляционном суде решение Днепровского райсуда о досрочном снятии судимости с Лозинского, осужденного в 2013 году к 10 годам лишения свободы по ч.1 ст.122, ч.2 ст.121, ч.1 ст.296 (умышленное телесное повреждение средней тяжести, умышленное тяжкое телесное повреждение и хулиганство соответственно) УК.

Как утверждает прокуратура, суд не проверил должным образом информацию о том, каким образом Лозинский доказал свое исправление.

Кроме того, ходатайство со стороны защиты не содержало характеристик по месту жительства, работы или органов, осуществляющих за ним надзор . Не было предоставлено и данных о возмещении причиненного преступлением вреда и документов о поведении осужденного во время УДО.

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Так, местная прокуратура обратилась в Киевский апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и вынести новое, которым просит отказать в удовлетворении ходатайства о снятии судимости с Лозинского.

Трагедия произошла 16 июня 2009 года в результате столкновения на территории охотничьих угодий с депутатом Рады, а также бывшими тогда прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Отметим, Днепровский райсуд Киева снял судимость с Лозинского. Соответствующее постановление суда от 6 мая 2019 обнародовано в реестре судебных решений.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2015 году мать Олийныка, убитого Лозинским, требовала возобновить следствие. в 2016 году прокуратура Борисполя обжаловала решение Бориспольского межрайонного суда о применении условно-досрочного освобождения в отношении бывшего народного депутата Виктора Лозинского, осужденного за убийство.

Обновлено в 18:30 Лозинского, приговоренного в 2013 году к 10 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время заседания суда не была должным образом проверена информация о том, как указанное лицо доказало свое исправление.Ходатайство стороны защиты не содержало характеристик по месту…

Обновлено в 18:57 Киевская местная прокуратура №4 обжаловала в Киевском апелляционном суде постановление Днепровского райсуда относительно досрочного снятия судимости с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, приговоренного в 2013 году к 10 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 296 УК Украины.