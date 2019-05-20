  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Прокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского, который отбыл срок за убийство
Политика
Фокус Фокус · · Обновлено в 18:57
· Депутат · Местная прокуратура · Бывший депутат
Прокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского, который отбыл срок за убийство

Прокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского, который отбыл срок за убийство (7 новостей)

«Судом не была должным образом проверена информация о том, как Лозинский доказал свое исправление»

Киевская местная прокуратура №4 обжаловала снятие судимости с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, ею обжаловано в Киевском апелляционном суде решение Днепровского райсуда о досрочном снятии судимости с Лозинского, осужденного в 2013 году к 10 годам лишения свободы по ч.1 ст.122, ч.2 ст.121, ч.1 ст.296 (умышленное телесное повреждение средней тяжести, умышленное тяжкое телесное повреждение и хулиганство соответственно) УК.

Как утверждает прокуратура, суд не проверил должным образом информацию о том, каким образом Лозинский доказал свое исправление.

Кроме того, ходатайство со стороны защиты не содержало характеристик по месту жительства, работы или органов, осуществляющих за ним надзор . Не было предоставлено и данных о возмещении причиненного преступлением вреда и документов о поведении осужденного во время УДО.

Вакарчук заявил, что в "Голосе" не будет депутатов нынешнего…
Вакарчук заявил, что в "Голосе" не будет депутатов нынешнего…

Так, местная прокуратура обратилась в Киевский апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и вынести новое, которым просит отказать в удовлетворении ходатайства о снятии судимости с Лозинского.

Трагедия произошла 16 июня 2009 года в результате столкновения на территории охотничьих угодий с депутатом Рады, а также бывшими тогда прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Отметим, Днепровский райсуд Киева снял судимость с Лозинского. Соответствующее постановление суда от 6 мая 2019 обнародовано в реестре судебных решений.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2015 году мать Олийныка, убитого Лозинским, требовала возобновить следствие. в 2016 году прокуратура Борисполя обжаловала решение Бориспольского межрайонного суда о применении условно-досрочного освобождения в отношении бывшего народного депутата Виктора Лозинского, осужденного за убийство.

Обновлено в 18:30 Лозинского, приговоренного в 2013 году к 10 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время заседания суда не была должным образом проверена информация о том, как указанное лицо доказало свое исправление.Ходатайство стороны защиты не содержало характеристик по месту…

Обновлено в 18:57 Киевская местная прокуратура №4 обжаловала в Киевском апелляционном суде постановление Днепровского райсуда относительно досрочного снятия судимости с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, приговоренного в 2013 году к 10 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 296 УК Украины.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  20.05.19, 16:00 Судом не была должным образом проверена информация о том, как Лозинский доказал свое исправление
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  20.05.19, 17:09 Суд не проверил должным образом информацию, как именно Лозинский доказал свое исправление, отметили в прокуратуре.
Гордон Гордон  ·  20.05.19, 17:41 Бывший народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Виктор Лозинский отбыл в тюрьме почти шесть лет за участие в убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олейника. Днепровский райсуд Киева досрочно…
ForUm ForUm  ·  20.05.19, 17:56 Прокуратура обжаловала в Киевском апелляционном суде решение Днепровского райсуда о досрочном снятии судимости с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного в 2013 году к 10 годам…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  20.05.19, 18:30 Прокуратура обжаловала в Киевском апелляционном суде постановление Днепровского райсуда относительно досрочного снятия судимости с бывшего нардепа Виктора Лозинского.Об этом сообщается на сайте столичной…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  20.05.19, 18:57 Киевская местная прокуратура №4 обжаловала в Киевском апелляционном суде постановление Днепровского райсуда относительно досрочного снятия судимости с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского,…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Вакарчук заявляет, что &quot;Голос&quot; будет участвовать в выборах в Раду и требует изменить избирательную систему

Вакарчук заявляет, что "Голос" будет участвовать в выборах в Раду…
Кернес и Труханов могут создать совместную партию для участия в парламентских выборах - СМИ

Кернес и Труханов могут создать совместную партию для участия в…
Прокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского, который отбыл срок за убийство

Прокуратура обжаловала снятие судимости с экс-нардепа Лозинского, который отбыл срок…
Гройсман решил подать в отставку

Гройсман решил подать в отставку
В Нафтогазе заявили об отказе России от переговоров по газу

В Нафтогазе заявили об отказе России от переговоров по газу
Не надо отчества: Зеленский сказал, как к нему обращаться

Не надо отчества: Зеленский сказал, как к нему обращаться
Тимошенко записала видеообращение: Этот парламент должен уйти красиво

Тимошенко записала видеообращение: Этот парламент должен уйти красиво
Вадим Новинский: Оппоблок поддержит все мирные инициативы Владимира Зеленского

Вадим Новинский: Оппоблок поддержит все мирные инициативы Владимира Зеленского
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дело Гандзюк: Подозреваемый заочно арестован

Дело Гандзюк: Подозреваемый заочно арестован
Обхохочешься: демотиваторы, которые сделают ваш вечер

Обхохочешься: демотиваторы, которые сделают ваш вечер
&quot;Сверхъестественное&quot;: Дженсен Эклс пообещал фанатам &quot;лучший сезон&quot;

"Сверхъестественное": Дженсен Эклс пообещал фанатам "лучший сезон"
Назвали город с самыми большими зарплатами в мире

Назвали город с самыми большими зарплатами в мире
Дело водителя грузовика, из-за которого погибли 5 детей и 2 взрослых под Запорожьем, передали в суд

Дело водителя грузовика, из-за которого погибли 5 детей и 2…
Украине не нужен очередной транш от МВФ, – команда Зеленского

Украине не нужен очередной транш от МВФ, – команда Зеленского
В заповедниках Индии за неделю обнаружили более 10 тигрят редкого вида

В заповедниках Индии за неделю обнаружили более 10 тигрят редкого…
Gucci в центре скандала: сикхи обиделись на модный дом из-за тюрбана

Gucci в центре скандала: сикхи обиделись на модный дом из-за…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.