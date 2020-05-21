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Прокуратура просит суд вернуть Кожару в СИЗО

Прокуратура просит суд вернуть Кожару в СИЗО (3 новости)

«Прокуратура Киевской области 21 мая подала в суд апелляционную жалобу, в которой просит о содержании бывшего министра иностранных дел Украины…»

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) снова попросит заочно арестовать Александра Клименко, бывшего министра доходов и сборов времен Виктора Януковича. На сегодня обвинение изучает решение об отмене меры пресечения.

Об этом сообщила секретарь САП Ольга Постолюк, передает "Радио Свобода".

По ее словам, на сегодня прокуроры изучают решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда об отмене заочного ареста Клименко.

"… готовим документы, и в ближайшее время будет решен вопрос о повторном обращении по избранию указанному лицу меры пресечения" - добавила Постолюк.

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ForUm ForUm  ·  21.05.20, 20:25 Прокуратура Киевской области 21 мая подала в суд апелляционную жалобу, в которой просит о содержании бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары под стражей без возможности внесения залога,…
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