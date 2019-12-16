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Прокурор Киева Говда подал в отставку

Прокурор Киева Говда подал в отставку (5 новостей)

«Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка освободил прокурора Киева Романа Говду»

Прокурор Киева Роман Говда написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в ГПУ "Говда подал в отставку по собственному желанию. Сказал, что уходит из прокуратуры", – отметили в ГПУ. Также в отставку подали два его заместителя – Сергей Репецкий и Андрей Андреев. Генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что уволил Романа Говду. "Приказ (об увольнении) есть", – сказал он "Українським Новинам". По его словам, приказ подписан 11 декабря. Информацию об отставке Романа Говды подтвердило также издание theБабель. Как ранее сообщал Фокус: В органах прокуратуры Говда работает с августа 2003 года. В свое время занимал должности прокурора Одесской области, заместителя генерального прокурора и заместителя начальника департамента Генеральной прокуратуры. С июля 2016 года занимал должность прокурора Киева.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  16.12.19, 19:44 Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Киева Романа Говду. Об этом он сказал Українським Новинам. "Приказ (об увольнении) есть", - сказал он. По его словам, приказ подписан 11 декабря.Как…
РБК Украина РБК Украина  ·  16.12.19, 21:10 Прокурор Киева Роман Говда подал в отставку. Об этом РБК-Украина соообщил источник в Генеральной прокуратуре Украины.По словам источника, Говда написал заявление об увольнении по собственному желанию."Говда…
УНН УНН  ·  16.12.19, 22:52 Прокурор Киева Роман Говда подал в отставку. Об этом корреспонденту УНН сообщил источник в Генеральной прокуратуре Украины.Источник сообщил, что прокурор Говда подал в отставку. Отмечается,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.12.19, 00:17 Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка освободил прокурора Киева Романа Говду.
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