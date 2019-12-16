Прокурор Киева Говда подал в отставку

Прокурор Киева Роман Говда написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в ГПУ "Говда подал в отставку по собственному желанию. Сказал, что уходит из прокуратуры", – отметили в ГПУ. Также в отставку подали два его заместителя – Сергей Репецкий и Андрей Андреев. Генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что уволил Романа Говду. "Приказ (об увольнении) есть", – сказал он "Українським Новинам". По его словам, приказ подписан 11 декабря. Информацию об отставке Романа Говды подтвердило также издание theБабель. Как ранее сообщал Фокус: В органах прокуратуры Говда работает с августа 2003 года. В свое время занимал должности прокурора Одесской области, заместителя генерального прокурора и заместителя начальника департамента Генеральной прокуратуры. С июля 2016 года занимал должность прокурора Киева.