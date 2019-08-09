Прокуроры назвали сумму залога за подозреваемого по делу "Роттердам+"

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Имя эксперта, который сделал выводы об угольной формуле "Роттердам плюс" засекречено, и даже неясно, выражал он свое мнение письменно или устно, такой подход в резонансном уголовном производстве недопустим, считает президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.Выводы Национального антикоррупционного бюро Украины по делу о формуле "Роттердам плюс" основаны на мнении одного эксперта, заявил в комментарии "Обозревателю" юрист, управляющий партнер правовой группы "Трохимец и партнеры", президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Так он прокомментировал сегодняшнюю пресс-конференцию директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, которую транслировал "Укрінформ".

"Каждая из составляющих формулы исследовалась на предмет ее обоснованности. И, как следствие изучения с самого начала, когда началось обсуждение этого тарифа, заканчивая тем, какие были вызваны последствия. Это не мои слова и не слова даже прокурора. Это слова эксперта, который сделал эти выводы на основании постановления о назначении экспертизы детектива", заявил на пресс-конференции Сытник.

Трохимец считает, что такой подход к экспертизе недопустим.

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"По меньшей мере несолидно, когда НАБУ основывает выводы и объявляет подозрение на базе мнения одного эксперта. А если принимать во внимание, что речь идет о таком общественно важном вопросе, как формула "Роттердам плюс", это категорически недопустимо. Тем более, что имя этого эксперта является засекреченным. Исходя из выступления Сытника, даже не понятно мнение эксперта выражено письменно или устно", отметил он.

Президент Ассоциации энергетики Украины предположил, что выводы могли быть получены от эксперта на коммерческой основе.

"Помню, в начале года академик Валерий Геец говорил, что проведение подобных экспертиз является своеобразным бизнесом. Кстати, он тогда рассказывал именно о "Роттердам плюс", заявил Трохимец.

24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердивших угольную формулу "Роттердам плюс". С 1 июля вступил в силу новый рынок электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен упразднены и формула "Роттердам плюс" прекратила действие. Расследование Национального антикоррупционного бюро продолжается.

8 августа в НАБУ сообщили, что объявили о подозрении экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пятерым фигурантам. Сам Вовк считает дело политическим преследованием.

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