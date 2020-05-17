Промоутер Усика о Грицае: «Рядовой спортсмен пожелал стать более известным» (3 новости) «Там считают, что очень скоро о нем забудут»

Промоутер Александр Красюк прокомментировал вызов на бой, который получил Александр Усик от борца Богдана Грицая. Борец вольного стиля хочет провести с Усиком поединок без правил. Александр настаивает, чтобы бой состоялся по правилам бокса.

Александр Красюк в комментарии XSPORT заявил, что благодаря имени Усика публичные лица хотят "быть услышанными".

"Растущая популярность Усика не оставляет равнодушным практически никого. Публичные лица, спортсмены, политики – все стараются быть услышанными. И для этой цели используют память о самом популярном спортсмене нашей страны. Говорят разное... но цель, которую преследуют, все же является эгоистичной в каждом отдельном случае", – считает Красюк.

К этой когорте Красюк отнес призера чемпионата мира U-23 в вольной борьбе Грицая.

Не исключение и вызов, брошенный юным борцом из Шепетовки, о котором никто никогда не слышал. Рядовой спортсмен пожелал стать более известным, чем положено атлету с не столь выдающимся достижением в спорте, – заявил Красюк.

Красюк поставил под сомнение, что через месяц про Грицая кто-то вспомнит.

Вспомнят ли о нем через месяц? Войдет ли он в историю? Станет ли он легендой? Одно можно сказать с уверенностью, что этого точно не произойдет в результате брошенного им вызова Усику, – отметил промоутер Усика.

Также Красюк прокомментировал религиозные убеждения Усика. Он заявил, что К2 Promotions толерантно относится к представителям разных конфессий.

"Мы можем соглашаться или не соглашаться с мнением спортсмена. Но мы точно обязаны уважать его позицию, как и позицию любого человека", – заявил Красюк.

Усик – Грицай: причины конфликта

32-летний Усик снялся в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес". Фильм восхваляет единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

В результате Усика и Василия Ломаченко, который тоже снялся в фильме, внесли в базу "Миротворец".

После этого появилось обращение Грицая, который предложил Усику провести бой без правил. Как пояснил Грицай, он не бросал вызов Усику, а принял его от боксера.

Богдан считает, что Усик бросил вызов своим видео, которое Усик разместил в инстаграме. В нем боксер нокаутирует "диванных экспертов".

Следует отметить, что видео появилось 4 мая, а фильм "Здравствуй, брат! Христос воскрес", 5-го мая. Таким образом, это не был ответ Усика на критику за участие в религиозном фильме. Вероятно, это был ответ Ивану Редкачу.