Пропагандист Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне и устроил провокации

В Великобритании задержали пророссийского пропагандиста Грэма Филлипса, который ворвался в здание посольства Грузии и устроил беспорядки. Об этом сообщает грузинский телеканал 1tv со ссылкой на посла Грузии в Британии Тамару Беручашвили.
По словам Беручашвили, Филлипс ворвался в посольство, где проходила выставка художника Гии Бугадзе, посвященная десятой годовщине оккупации Российской Федерацией Абхазии и Южной Осетии. Также Филлипс кричал, что Грузия якобы сфальсифицировала информацию об августовской войне 2008 года.
"Посольство стало жертвой российской агрессии после неожиданного вторжения человека с камерой, который громко и агрессивно кричал о том, что грузинская пропаганда представляет угрозу для британской аудитории", - добавила посол.
На место инцидента была вызвана дипломатическая полиция, которая задержала Филлипса.
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Опубліковано რადიო თბილისი / FM 93.5 / Radio Tbilisi Вівторок, 7 серпня 2018 р.
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Breaking News თავდასხმა საქართველოს საელჩოზე ლონდონში, დაკავებულნი არიან რუსეთის მოქალაქეები
Опубліковано რადიო თბილისი / FM 93.5 / Radio Tbilisi Вівторок, 7 серпня 2018 р.
Обновлено в 13:05 Британской журналист Грэм Филлипс, который работает на российские пропагандистские телеканалы Russia Today и «Звезда», устроил провокацию в посольстве Грузии в Лондоне.Пропагандист ворвался в дипломатическое ведомство, где проходила выставка о российско-грузинской войне 2008, и начал выкрикивать лозунги, направленные против Грузии и…
Обновлено в 13:43 Филлипс ворвался в посольство, где проходила выставка, посвященная 10-й годовщине грузино-российской войны.