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Общество
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 13:43
· Пророссийский · Великобритания · Посол · Грузия
Пропагандист Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне и устроил провокации

Пропагандист Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне и устроил провокации (17 новостей)

«Филлипс ворвался в посольство, где проходила выставка, посвященная 10-й годовщине грузино-российской войны»

В Великобритании задержали пророссийского пропагандиста Грэма Филлипса, который ворвался в здание посольства Грузии и устроил беспорядки. Об этом сообщает грузинский телеканал 1tv со ссылкой на посла Грузии в Британии Тамару Беручашвили.

По словам Беручашвили, Филлипс ворвался в посольство, где проходила выставка художника Гии Бугадзе, посвященная десятой годовщине оккупации Российской Федерацией Абхазии и Южной Осетии. Также Филлипс кричал, что Грузия якобы сфальсифицировала информацию об августовской войне 2008 года.

"Посольство стало жертвой российской агрессии после неожиданного вторжения человека с камерой, который громко и агрессивно кричал о том, что грузинская пропаганда представляет угрозу для британской аудитории", - добавила посол.

На место инцидента была вызвана дипломатическая полиция, которая задержала Филлипса.

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Опубліковано რადიო თბილისი / FM 93.5 / Radio Tbilisi Вівторок, 7 серпня 2018 р.

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Breaking News თავდასხმა საქართველოს საელჩოზე ლონდონში, დაკავებულნი არიან რუსეთის მოქალაქეები

Опубліковано რადიო თბილისი / FM 93.5 / Radio Tbilisi Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Обновлено в 13:05 Британской журналист Грэм Филлипс, который работает на российские пропагандистские телеканалы Russia Today и «Звезда», устроил провокацию в посольстве Грузии в Лондоне.Пропагандист ворвался в дипломатическое ведомство, где проходила выставка о российско-грузинской войне 2008, и начал выкрикивать лозунги, направленные против Грузии и…

Обновлено в 13:43 Филлипс ворвался в посольство, где проходила выставка, посвященная 10-й годовщине грузино-российской войны.

ФОТО К НОВОСТИ: «Пропагандист Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне и устроил провокации»
Фото Пропагандист Грэм Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне и устроил провокации
Фото В Британии задержали пропагандиста Филлипса за провокации в посольстве Грузии
Фото Пропагандист Грэм Филипс задержан в Лондоне - СМИ
Фото В Британии задержали российского пропагандиста Грэма Филлипса за провокации в посольстве Грузии
Фото Украина призывает власти Великобритании расследовать террористическую деятельность пропагандиста Грэма Филлипса на Донбассе
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Фото Журналист Филлипс устроил скандал в здании посольства Грузии в Лондоне
Фото Пропагандист Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне, впоследствии его арестовали
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Украинская правда Украинская правда  ·  08.08.18, 10:03 В здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки о российско-грузинской войне 2008 года ворвался пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс, которого оперативно задержала дипломатическая…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  08.08.18, 10:11 В здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки о российско-грузинской войне 2008 года ворвался пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс, которого оперативно задержала дипломатическая…
Depo.ua Depo.ua  ·  08.08.18, 10:21 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на 1tv . "Посольство стало жертвой российской агрессии, потому что в него внезапно вторгся человек с камерой и агрессивно выкрикивал, что это все пропаганда", - сказала…
Новое Время Новое Время  ·  08.08.18, 10:30 Пропагандист Грэм Филлипс ворвался в здание посольства Грузии в Лондоне, где проходила выставка о российско-грузинской войне 2008 года.
УНН УНН  ·  08.08.18, 10:39 По словам Беручашвили, Филипс ворвался в посольство, где как раз проходила выставка к 10-летию российско-грузинской войны, и начал кричать, что Грузия сфальсифицировала информацию. "Посольство стало жертвой…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  08.08.18, 11:21 В посольстве Грузии в Лондоне был задержан полицией известный пророссийский провокатор и пропагандист Грэм Филлипс. Об этом сообщила посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили, передает 1tv. По…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  08.08.18, 11:31 В Великобритании задержали пророссийского пропагандиста Грэма Филлипса, который ворвался в здание посольства Грузии и устроил беспорядки. Об этом сообщает грузинский телеканал 
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.08.18, 12:29 Посольство Украины в Великобритании призвало британских правоохранителей провести расследование террористической деятельности на Донбассе британского журналиста Грэма Филлипса сотрудничавшего с российскими…
Гордон Гордон  ·  08.08.18, 12:38 Известный своим сотрудничеством с подконтрольными Кремлю телеканалами Russia Today и "Звезда" британец Грэм Филлипс ворвался на выставку, посвященную российско-грузинской войне, выкрикивая антигрузинские…
Depo.ua Depo.ua  ·  08.08.18, 12:41 Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Великобритании на странице в Twitter , передает Depo.ua . "Мы осуждаем жестокую, аморальную атаку пропагандиста России на посольство Грузии. Мы надеемся,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.18, 12:59 Полиция задержала "за провокационные действия" мужчину, который пришел в здание посольства Грузии в Лондоне и стал выкрикивать лозунги, направленные против Грузии и НАТО.
Голос.UA Голос.UA  ·  08.08.18, 13:04 В здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки об "Олимпийской войне" 2008 года ворвался  журналист, британец Грэм Филлипс. Он начал выкрикивать антигрузинские и антинатовские лозунги. Его оперативно…
Facenews Facenews  ·  08.08.18, 13:05 Британской журналист Грэм Филлипс, который работает на российские пропагандистские телеканалы Russia Today и «Звезда», устроил провокацию в посольстве Грузии в Лондоне.Пропагандист ворвался в дипломатическое…
Униан Униан  ·  08.08.18, 13:43 Филлипс ворвался в посольство, где проходила выставка, посвященная 10-й годовщине грузино-российской войны.
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