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Пророссийская партия в Болгарии использовала для рекламы ролик с Зеленским: что известно

Пророссийская партия в Болгарии использовала для рекламы ролик с Зеленским: что известно (4 новости)

«В ЦИК посчитали, что подобная реклама может побудить людей к насилию»

Центральная избирательная комиссия Болгарии заявила, что пророссийская партия «Возрождение» («Вазраждане») нарушила Избирательный кодекс страны, опубликовав предвыборный ролик со сценами насилия. Об этом пишет Радио Свобода. Речь идет о видео с кадрами из сериала «Слуга народа» с участием актера, а ныне президента Украины Владимира Зеленского, где он «расстреливает» членов парламента из автоматического оружия. В ЦИК заявили, что реклама может побудить людей к насилию, поэтому партия должна удалить ролик и больше его не распространять. Видео было опубликовано 22 мая на странице партии «Возрождение» в Facebook. На нем персонаж Зеленского из сериала «Слуга народа» стреляет в депутатов, а позже появляется подпись «Возрождение. Только мы можем». У Зеленского заявили, что продюсеры сериала «Слуга народа» и команда президента Украины не давали разрешения на использование видео и оно может нарушать авторские права. Болгарская партия «Возрождение» была основана в 2014 году. Она выступает за выход Болгарии из Евросоюза и НАТО и переориентацию внешней политики страны на Россию. На парламентских выборах 2017 партия получила чуть более 1% голосов избирателей. С 23 по 26 мая в странах ЕС проходят выборы в Европарламент.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  26.05.19, 09:36 Болгарская партия "Возрождение" опубликовала предвыборный ролик с использованием кадров из сериала "Слуга народа" с участием Владимира Зеленского.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  26.05.19, 10:47 Болгарская пророссийская партия "Возрождение" для своей предвыборной агитации использовала кадры из сериала "Слуга народа", в котором главную роль исполняет Владимир Зеленский. Говорится о кадрах, на…
Facenews Facenews  ·  26.05.19, 12:00 В ЦИК посчитали, что подобная реклама может побудить людей к насилию
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