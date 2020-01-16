Прошедшее десятилетие самым теплым в истории — NASA

Прошлая декада лет стала самой теплой в истории наблюдений ученых NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) начиная с 1880 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр NASA.

“Во всем мире в 2019 году температура была второй только по сравнению с 2016 годом и продолжила долгосрочную тенденцию к потеплению планеты: последние пять лет были самыми теплыми за последние 140 лет. В прошлом году они были теплее на 1,8 градуса по Фаренгейту (0,98 градуса Цельсия), чем в среднем за 1951-1980 годы”, — говорится в сообщении опираясь на данные ученых Института космических исследований (GISS) имени Годдарда при NASA в Нью-Йорке.

“Десятилетие, которое только что закончилось, несомненно, самое теплое за всю историю”, — говорит директор GISS Гэвин Шмидт. “Каждое десятилетие, начиная с 1960-х годов, явно было теплее, чем предыдущее”.

Ученые впервые за 20 лет обнаружили новый штамм ВИЧ

“С 1880-х годов средняя глобальная температура поверхности повысилась, и сейчас она более чем на 2 градуса по Фаренгейту (чуть больше 1 градуса Цельсия) выше, чем в конце 19-го века. Для сравнения, последний Ледниковый период был примерно на 10 градусов по Фаренгейту холоднее доиндустриальных температур”, — добавили в сообщении.