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Протест из-за размещения истребителей на спорных Курилах выразила Япония

Протест из-за размещения истребителей на спорных Курилах выразила Япония (4 новости)

«Протест против размещения истребителей на острове Итуруп был направлен 3 августа в российский МИД»

Правительство Японии выразило России протест в связи с размещением на острове Итуруп истребителей Су-35С.

Об этом, на брифинге заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Запись брифинга опубликована на сайте кабинета министров Японии.

Протест был выражен Министерству иностранных дел через посольство в Москве. Действия РФ, заявил чиновник, «идут вразрез с позицией Японии и вызывают глубочайшие сожаления», но при этом правительство Японии продолжит «вести плотный и активный диалог с российской стороной для решения вопроса принадлежности четырех северных островов (прим. — южной части Курильской гряды) и заключения мирного договора».

ФОТО К НОВОСТИ: «Протест из-за размещения истребителей на спорных Курилах выразила Япония»
Фото Япония выразила протест России из-за размещения истребителей на спорных Курилах
Фото Протест из-за размещения истребителей на спорных Курилах выразила Япония
Фото Токио выразил протест Москве из-за размещения истребителей на острове Итуруп
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  06.08.18, 08:07 По словам генсека кабмина Японии Ёсихидэ Суга, протест против размещения истребителей на острове Итуруп, на который претендует японская сторона, был направлен 3 августа в российский МИД.
Телеграф Телеграф  ·  06.08.18, 08:22 Протест против размещения истребителей на острове Итуруп был направлен 3 августа в российский МИД.
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