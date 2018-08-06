Протест из-за размещения истребителей на спорных Курилах выразила Япония (4 новости) «Протест против размещения истребителей на острове Итуруп был направлен 3 августа в российский МИД»

Правительство Японии выразило России протест в связи с размещением на острове Итуруп истребителей Су-35С.

Об этом, на брифинге заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Запись брифинга опубликована на сайте кабинета министров Японии.

Протест был выражен Министерству иностранных дел через посольство в Москве. Действия РФ, заявил чиновник, «идут вразрез с позицией Японии и вызывают глубочайшие сожаления», но при этом правительство Японии продолжит «вести плотный и активный диалог с российской стороной для решения вопроса принадлежности четырех северных островов (прим. — южной части Курильской гряды) и заключения мирного договора».