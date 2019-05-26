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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 15:29
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Протест против Зеленского: Геращенко готовит запрос в Нацполицию за задержание в Ровно

Протест против Зеленского: Геращенко готовит запрос в Нацполицию за задержание в Ровно (11 новостей)

«Ирина Геращенко готовит запрос в Нацполицию относительно задержания в Ровно двух молодых людей»

Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко возмущена действиями правоохранителей в Ровно. Она собирается направить депутатский запрос в Нацполицию.

Дело в том, что 25 мая в центре Ровно полиция задержала двух несовершеннолетних, которые вышли на одиночный митинг с плакатами, на которых писалось: "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". 20-летний парень и 16-летняя девушка из Ровно проводили митинг на майдане Независимости. Правоохранители говорят – несанкционированно, потому что не подали заранее соответствующей заявки.

Поэтому полиция составила на молодых людей в присутствии матери админпротоколы за нарушение порядка и организацию митинга. Кроме того, поскольку участница митинга несовершеннолетняя, на ее мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Такие действия полицейских возмутили вице-спикера Рады Ирину Геращенко.

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"В Ровно задержали и затащили в милицию двух несовершеннолетних за одиночный пикет с плакатом про "импичмент". Напомню, 5 предыдущих лет Банковую, ВР, КМ, обладминистрации чуть ли не ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, закидывали игрушечными свиньями – и это бывало довольно агрессивно, а не тихие акции. По-разному вели себя митингующие, но это была демократия. Никого не трогали", – отметила она.

Так, Геращенко отметила, что готовит депутатский запрос в Национальную полицию.

Негоже МВД играть в политику, – добавила вице-спикер.

Смотрите видео, на котором участница акции за импичмент президента описывает ход событий:

Обновлено в 15:25 Относительно факта составления админпротоколов на участников импровизированного митинга за импичмент президента Владимира Зеленского в Ровно в полиции проведут служебную проверку.

Обновлено в 15:29

ФОТО К НОВОСТИ: «Протест против Зеленского: Геращенко готовит запрос в Нацполицию за задержание в Ровно»
Фото Геращенко готовит запрос в Нацполицию из-за задержания митингующих в Ровно
Фото Митинг за импичмент Зеленского: Геращенко возмущена задержанием подростков в Ровно и готовит запрос в полицию
Фото Геращенко заявила, что готовит запрос в Нацполицию по поводу задержания двух молодых людей, митинговавших в Ровно против Зеленского
Фото Пикет за импичмент Зеленского: в полиции Ровно пройдет служебная проверка
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Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.19, 10:28 Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко готовит запрос в Нацполицию относительно задержания в Ровно двух молодых людей, которые вышли на митинг за импичмент президента Владимира Зеленского.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.05.19, 11:06 Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко готовит запрос в Нацполицию относительно задержания в Ровно двух молодых людей, которые вышли на митинг за импичмент президента Владимира Зеленского
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.05.19, 12:00 Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко возмущена задержанием двух несовершеннолетних в Ровно и готовит запрос в Национальную полицию.
Телеграф Телеграф  ·  26.05.19, 12:06 Ирина Геращенко готовит запрос в Нацполицию относительно задержания в Ровно двух молодых людей.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  26.05.19, 12:16 Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко готовит запрос в Национальную полицию относительно задержания в Ровно двух молодых людей, которые вышли на митинг за импичмент президента Владимира Зеленского.…
Гордон Гордон  ·  26.05.19, 12:30 За пять предыдущих лет участников акций под различными госучреждениями Украины не трогали, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она высказала возмущение задержанием двух молодых…
Телеграф Телеграф  ·  26.05.19, 14:23 В полиции Ровно пройдет служебная проверка относительно задержания в Ровно двух молодых людей, которые вышли на митинг за импичмент Владимира Зеленского.
УНН УНН  ·  26.05.19, 14:43 Начальником полиции Ровенской области Валерием Самчуком было инициировано комплексную служебную проверку действий сотрудников полиции Ровенского отдела отношении двух участников мирной акции 25 мая, участие…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.05.19, 15:25 Относительно факта составления админпротоколов на участников импровизированного митинга за импичмент президента Владимира Зеленского в Ровно в полиции проведут служебную проверку.
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