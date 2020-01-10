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Протесты в Абхазии: "президент" отказался уходить с поста

Протесты в Абхазии: "президент" отказался уходить с поста (3 новости)

«Президент самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба отказался уходить с поста»

"Президент" оккупированной Абхазии Рауль Хаджимба призвал лидеров оппозиции провести переговоры.

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Украинская правда Украинская правда  ·  10.01.20, 04:50 "Президент" самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба отказался уходить с поста.
Телеграф Телеграф  ·  10.01.20, 08:57 "Президент" самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба отказался уходить с поста.
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Протесты в Абхазии: &quot;президент&quot; отказался уходить с поста

Протесты в Абхазии: "президент" отказался уходить с поста
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