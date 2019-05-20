Против Порошенко подали первое заявление о совершении преступления (6 новостей) «Он считает бывшего президента виновным в государственной измене»

Экс-замглавы Администрации Президента Украины Андрей Портнов считает, что экс-президент Петр Порошенко причастен к госизмене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.Бывший заместитель главы Администрации Президента (АП) Украины Андрей Портнов сообщил 20 мая в Facebook, что подал в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о преступлении, якобы совершенном экс-президентом Украины Петром Порошенко.

"Сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий. Этим действием мы приобретаем ряд процессуальных прав, которые используем в зависимости от официальной реакции этого органа в течение нескольких дней", написал Портнов.

В заявлении, которое опубликовал истец, ГБР просят начать досудебное расследование в отношении Порошенко и допросить самого экс-президента, членов Совета нацбезопасности и обороны Украины, высших должностных лиц Вооруженных сил Украины.

Среди преступлений, которые вменяются Портновым экс-президенту "переход на сторону врага в условиях военного положения", "шпионство", предоставление помощи иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины.

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21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Новым президентом Украины стал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Порошенко получил 24,45% голосов избирателей.

20 мая состоялась инаугурация Зеленского.

Обновлено в 01:24 Он считает бывшего президента виновным в государственной измене.

Обновлено в 04:10 Он отметил, что Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования.