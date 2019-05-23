Против Порошенко подали заявление об отмывании $300 млн (7 новостей) «Андрей Портнов подал очередной иск против Порошенко Бывший замглавы АП , юрист Андрей Портнов подал в четверг, 23 мая, заявление в Государственное…»

Заместитель главы администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов подал в ГБР два заявления об открытии уголовных производств относительно действий пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщил председатель ГБР Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он отметил, что новое заявление относительно "экономических преступлений Порошенко".

"Мы расследуем уголовные производства, в которых Портнов является заявителем. Одно дело по госизмене высшего руководства страны относительно задержания наших моряков и по поводу принятия решения о введении военного положения. А сегодня он подал заявление относительно совершения экономических преступлений бывшим президентом (Порошенко, - ред.). ГБР еще не допрашивало Портнова. Еще нет. Это решает следователь и процессуальный руководитель. Если они будут считать, что его показания будут иметь доказательственное значение, то Портнова (как заявителя, - ред.) допросит ГБР ", - заявил Труба.

Он добавил, что Портнов допрошен Генеральной прокуратурой в других уголовных производствах. Он допрошен по делам относительно событий, имевших место в 2013-2014 году. Эти производства расследует ГПУ.

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