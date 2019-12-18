Противники рынка земли заблокировали границу

Сегодня в 15:35

Аграрии перекрыли Международный пункт пропуска Кучурган в рамках протеста против земельной реформы. Об этом сообщила в Facebook-аккаунте Глава Ассоциации животноводов Украины, общественный деятель Ирина Паламар.

"Закрыта таможня в Кучурган. Наши фермеры, аграрии из Одесской области сегодня перекрыли Международный пункт пропуска Кучурган. Мы продолжаем протестовать против распродажи нашей украинской земли", - идет речь в сообщении.

Участники протеста подчеркнули, что на мирной акции около Международного пункта пропуска "Кучурган" задействованы 40-к единиц сельхоз техники и 40-к единиц автотранспорта.

"Аграрии протестуют по всей стране. Пусть новая власть выйдет и посмотрит им в глаза".

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Митингующие убеждены, что этот протест не получиться дисквалифицировать, ведь акции продолжаются по всей стране.

"Ни одна власть ещё не поломала народ Украины через колено, и этой не удастся".

Как писали "Вести.ua", митинги проходят одновременно в 10 областях Украины. Фермеры выступают против "олигархической" модели рынка земли, который позволит концентрировать в одних руках слишком большие участки земель сельскохозяйственного назначения.

Во время столкновений под Радой во вторник, 17 ноября, были задержаны 26 человек, а в нескольких кварталах от митинга скончался один человек.