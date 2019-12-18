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Противники рынка земли заблокировали границу

Противники рынка земли заблокировали границу (7 новостей)

«Сейчас КПП работает в штатном режиме»

Аграрии перекрыли Международный пункт пропуска Кучурган в рамках протеста против земельной реформы. Об этом сообщила в Facebook-аккаунте Глава Ассоциации животноводов Украины, общественный деятель Ирина Паламар.

"Закрыта таможня в Кучурган. Наши фермеры, аграрии из Одесской области сегодня перекрыли Международный пункт пропуска Кучурган. Мы продолжаем протестовать против распродажи нашей украинской земли", - идет речь в сообщении.

Участники протеста подчеркнули, что на мирной акции около Международного пункта пропуска "Кучурган" задействованы 40-к единиц сельхоз техники и 40-к единиц автотранспорта.

"Аграрии протестуют по всей стране. Пусть новая власть выйдет и посмотрит им в глаза".

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Митингующие убеждены, что этот протест не получиться дисквалифицировать, ведь акции продолжаются по всей стране.

"Ни одна власть ещё не поломала народ Украины через колено, и этой не удастся".

Как писали "Вести.ua", митинги проходят одновременно в 10 областях Украины. Фермеры выступают против "олигархической" модели рынка земли, который позволит концентрировать в одних руках слишком большие участки земель сельскохозяйственного назначения.

Во время столкновений под Радой во вторник, 17 ноября, были задержаны 26 человек, а в нескольких кварталах от митинга скончался один человек.

ФОТО К НОВОСТИ: «Противники рынка земли заблокировали границу»
Фото Противники земельной реформы с помощью тракторов заблокировали въезд в таможенный пункт пропуска «Кучурган»
Фото Противники рынка земли заблокировали границу
Фото Акция против рынка земли заблокировала пункт пропуска на границе с Молдовой
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Первый городской Первый городской  ·  18.12.19, 13:35 С утра аграрии, выступающие против  принятия закона о продаже земли, перекрыли международный пункт пропуска «Кучурган», сообщают участники акции.
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РБК Украина РБК Украина  ·  18.12.19, 14:43 В Одесской области аграрии, протестующие против принятия закона о рынке земли, перекрыли пункт пропуска "Кучурган". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".Как сообщают очевидцы, в акции…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.12.19, 14:45 Сейчас КПП работает в штатном режиме
Facenews Facenews  ·  18.12.19, 15:20 Аграрии перекрыли Международный пункт пропуска Кучурган в рамках протеста против земельной реформы, передает FaceNews.ua."Закрыта таможня в Кучурган. Наши фермеры, аграрии из Одесской области сегодня…
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