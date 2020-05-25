Противогаз, наручники и выстрелы из табельного оружия: детали изнасилования девушки полицейскими (4 новости) «Двое полицейских Кагарлыкского отдела полиции (Киевская область), которых задержали по подозрению в применении пыток и изнасиловании девушки, одевали своей жертве…»

В городе Кагарлык Киевской области полицейские избили и изнасиловали 26-летнюю женщину. Как сообщали "Вести.ua", оборотни в погонах уже находятся в изоляторе, а участок полиции, в котором произошло ЧП, расформирован.

Сейчас делом правоохранителей занимаются следователи Государственного бюро расследований. Как рассказали в пресс-службе ГБР, задержанными оказались оперуполномоченный и начальник одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области. "По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую", - говорится в сообщении. Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции. "Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа", - рассказали в ГБР. Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование осуществляется по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152), пытки (ст. 127) и превышения служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий , если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365) УК Украины.

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Ранее "Вести.ua" сообщали, что в Киеве полицейские жестоко избили шеф-редактора новостей издания delo.ua Дениса Ялухина. Инцидент произошел в Деснянском районе столицы, где на Ялухина напали двое сотрудников Управления патрульной полиции Киева Александр Рудый и Максим Небелюк, причинив ему сотрясение мозга. Также мы писали, что на Соломенке в Киеве случайный прохожий избил полицейского.

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