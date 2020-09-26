"Прыгали без парашюта": очевидец рассказал, как спасались курсанты с падающего самолета АН-26

Журналисты 24 канала побывали у места трагедии на Харьковщине – катастрофы самолета Ан-26 с курсантами, в которой погибли 25 человек. У свидетелей удалось узнать жуткие подробности того, что произошло.
Свидетели ужасного события рассказали журналистке 24 канала Анне Черненко, что именно они видели.
Настя и Ярослав ехали на Чугуев и увидели, как прямо перед ними упал самолет.
Мы увидели пожар, резко остановились... Человек пылал... Ярик побежал за огнетушителем. Он двух вытащил и гасил их, – вспомнила Настя.
Ярослав добавил, что вместе с ним потушить людей, которые горели, пытались и другие водители из автомобилей, ехавших по трассе.
Тот, который горел... Мы с него полностью одежду снимали, он весь кипел просто, – рассказал Ярослав жуткие детали.
Что касается второго парня, которого удалось оттащить от самолета – по словам Ярослава, у него была разбита голова, порез на ноге, он весь был в крови, но при этом в сознании и нормально разговаривал.
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