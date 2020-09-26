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"Прыгали без парашюта": очевидец рассказал, как спасались курсанты с падающего самолета АН-26

"Прыгали без парашюта": очевидец рассказал, как спасались курсанты с падающего самолета АН-26 (3 новости)

«В катастрофе погибли 25 человек,двое выжили»

Журналисты 24 канала побывали у места трагедии на Харьковщине – катастрофы самолета Ан-26 с курсантами, в которой погибли 25 человек. У свидетелей удалось узнать жуткие подробности того, что произошло.

Свидетели ужасного события рассказали журналистке 24 канала Анне Черненко, что именно они видели.

Настя и Ярослав ехали на Чугуев и увидели, как прямо перед ними упал самолет.

Мы увидели пожар, резко остановились... Человек пылал... Ярик побежал за огнетушителем. Он двух вытащил и гасил их, – вспомнила Настя.

Ярослав добавил, что вместе с ним потушить людей, которые горели, пытались и другие водители из автомобилей, ехавших по трассе.

Тот, который горел... Мы с него полностью одежду снимали, он весь кипел просто, – рассказал Ярослав жуткие детали.

Что касается второго парня, которого удалось оттащить от самолета – по словам Ярослава, у него была разбита голова, порез на ноге, он весь был в крови, но при этом в сознании и нормально разговаривал.

Свидетели спасали жертв авиакатастрофы у Чугуева: эксклюзивное видео 24 канала

Как выглядит место падения самолета под Харьковом: эксклюзивное видео 24 канала

Коротко о трагедии под Чугуевом

  • Катастрофа произошла 25 сентября примерно в 20:50 недалеко военного аэропорта в Чугуеве.

  • Самолет АН-26 с украинскими курсантами разбился и сгорел. 25 человек погибли, 2 удалось выжить.

  • По предварительным данным, к катастрофе мог привести отказ одного из двигателей самолета.

    • ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    Униан Униан  ·  26.09.20, 00:57 Курсанты прыгали с самолета Ан-26 без парашюта.
    Униан Униан  ·  26.09.20, 03:43 В катастрофе погибли 25 человек,двое выжили.
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