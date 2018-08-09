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Пункт пропуска «Майорское» попал под обстрел, приостановлен пропуск граждан

Пункт пропуска «Майорское» попал под обстрел, приостановлен пропуск граждан (4 новости)

«Работа пункта пропуска Майорск в Донецкой области, ранее остановленная в результате обстрела боевиками, возобновлена. Об этом говорится в сообщении пресс-центра…»

Российско-оккупационные войска сегодня утром совершили обстрел позиций пограничников из состава Объединенных сил на контрольном посту "Майорск" на Донбассе, поврежден бронеавтомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сегодня с 6:25 до 7:30 со стороны временно оккупированной территории из стрелкового оружия и гранатометов велся обстрел позиций пограничников, выполняющих задачи в составе Объединенных сил на контрольном посту "Майорск". В результате обстрела поврежден бронированный автомобиль Cougar и один из блиндажей. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет", - сообщили в штабе.

При этом военные добавили, что с 6:30 до 8:50 пропуск граждан через линию соприкосновения на данном направлении не осуществлялся. Сейчас движение восстановлено, КПВВ работает в штатном режиме.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  09.08.18, 13:14 Сегодня с 06:25 до 07:30 со стороны временно оккупированной территории Донбасса из стрелкового оружия и гранатометов велся обстрел позиций пограничников, выполняющих задачи в составе объединенных сил…
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