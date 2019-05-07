В предпоследнем туре "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Лестер Сити" и вернул себе первую строчку в турнирной таблице АПЛ Поединок прошел в понедельник в Манчестере и завершился с минимальным счетом - 1:0, сообщает "Сегодня". Единственный гол на 70-й минуте забил защитник "горожан" Венсан Компани, который дальним ударом отправил мяч в "девятку" ворот "Лестера". Хозяева оказывали огромное давление на ворота соперника, но хороших моментов для взятия ворот имели немного. Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, из позиции защитника часто подключаясь к атаками на левом фланге. "Манчестер Сити" одержал 13-ю победу подряд в АПЛ и набрал 95 очков, вернувшись на первое место в турнирной таблице. За один тур до конца чемпионата "МанСити" на одно очко опережает идущий вторым "Ливерпуль". В заключительном матче первенства 12 мая "горожане" в гостях сыграют с "Брайтоном", а "Ливерпуль" дома примет "Вулверхэмптон". Фактически, судьба титула в руках команды Хосепа Гвардиолы: в случае победы "Сити" становится чемпионом вне зависимости от результата поединка "Ливерпуля". "Манчестер Сити" второй год подряд сумел хотя бы по разу обыграть всех своих соперников по АПЛ. "Сити" стал всего второй командой в истории чемпионата Англии, которой удалось обыграть всех соперников по лиге в двух сезонах кряду. В прошлый раз такое удавалось "Престону" в сезонах-1888/89 и 1989/90. Фото: sport-place.ru

Обновлено в 08:41 Украинец провел на поле весь поединок.

Обновлено в 09:45 Украинский вклад в победу команды Гвардиолы - Зинченко сделал больше всех касаний мяча и отборов.