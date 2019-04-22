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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 17:33
"Пусть приедут и допросят": Гонтарева позвала следователей ГПУ в Лондон

"Пусть приедут и допросят": Гонтарева позвала следователей ГПУ в Лондон (6 новостей)

«Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева не намерена идти на допрос в Генеральную прокуратуру и приглашает следователей в Лондон»

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не намерена идти на допрос в Генеральную прокуратуру и приглашает следователей в Лондон. Об этом она сообщила "Українським новинам".

"Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и допросят", - говорится в сообщении.

Гонтарева добавила, что не имеет никакого отношения к махинациям бизнесмена Сергея Курченко.

"Это вообще, кроме как политически мотивированным, невозможно никак назвать. Потому что я не то, что с Януковичем или Курченко никогда не виделась, или с Арбузовым никогда не была знакома, я никогда не принимала участия ни в какой сделке, ни в каком качестве. Ко мне это не имело никакого отношения", - сказала Гонтарева.

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Экс-глава Нацбанка отметила, что это все началось перед первым туром выборов, когда вышел генпрокурор и сказал, что Кулик сфабриковал это подозрение. - "Откуда это возникло снова, не могу сказать".

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины вызывает экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву для допроса и вручения подозрений в рамках уголовного производства относительно беглого бизнесмена Сергея Курченко. 

Обновлено в 17:33 Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не намерена идти в Генпрокуратуру на допрос по делу против бизнесмена Сергея Курченко, и пригласила следователей в Лондон. Ранее Генпрокуратура вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против Курченко. «Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и допросят», — цитирует Гонтареву агентство «Украинские новости». При этом она отметила, что не имеет никакого отношения к «махинациям» Курченко. «Это вообще, кроме как политически мотивированным, невозможно никак назвать. Потому что я не то что с Януковичем или Курченко никогда не виделась... Я никогда не принимала участия ни в какой сделке, ни в каком качестве. Ко мне это не имело никакого отношения. Как вы помните, это все началось перед первым туром выборов», — добавила Гонтарева. Ранее заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины Константин Кулик заявил, что чиновники администрации президента Украины Петра Порошенко, генпрокуратуры и Нацбанка содействовали преступлениям, якобы совершенными окружением бывшего украинского президента Виктора Януковича.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.04.19, 15:58 Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева не намерена идти на допрос в Генеральную прокуратуру и приглашает следователей в Лондон.
Главред Главред  ·  22.04.19, 16:08 Валерия Гонтарева / фото: zn.ua Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева отреагировала на вызов на допрос в Генеральную прокуратуру. В комментарии Українським Новинам она подчеркнула,...
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  22.04.19, 17:05 Юрист Андрей Портнов пояснил возможный правовой механизм экстрадиции из Великобритании в Украину бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, учитывая ее отказ явиться на допрос в Генеральную…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  22.04.19, 17:33 Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не намерена идти в Генпрокуратуру на допрос по делу против бизнесмена Сергея Курченко, и пригласила следователей…
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