Путин через полчаса проедет по Крымскому мосту на поезде (10 новостей) «Время движения поезда по Крымскому мосту - около 15 минут»

Крымский мост объявили готовым к пуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ. Первый поезд должен приехать в Севастополь из Санкт-Петербурга, а время в пути составит чуть меньше двух суток - 43,5 часа. Об этом пишут росСМИ.

Сегодня, 23 декабря, по случаю открытия железнодорожного движения по мосту в Крым прибывает президент РФ Владимир Путин. Очевидно, что он воспользуется другим видом транспорта, чтобы попасть на аннексированный полуостров для церемонии.

Обновлено в 14:27 В представительстве отметили, что любой въезд или выезд в или из временно оккупированного Крыма происходит только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе.

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Обновлено в 15:14 "А где автомобили на мосту? Или он работает только в монорежиме", "А почему нет пассажиров в поезде? Нет желающих испытать судьбу?", "Рельсы уже ржавые", "Стреляйте пока едет!", - пишут пользователи.