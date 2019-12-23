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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 15:14
· Поезд · Крымский мост
Путин через полчаса проедет по Крымскому мосту на поезде

Путин через полчаса проедет по Крымскому мосту на поезде (10 новостей)

«Время движения поезда по Крымскому мосту - около 15 минут»

Крымский мост объявили готовым к пуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ. Первый поезд должен приехать в Севастополь из Санкт-Петербурга, а время в пути составит чуть меньше двух суток - 43,5 часа. Об этом пишут росСМИ.

Сегодня, 23 декабря, по случаю открытия железнодорожного движения по мосту в Крым прибывает президент РФ Владимир Путин. Очевидно, что он воспользуется другим видом транспорта, чтобы попасть на аннексированный полуостров для церемонии.

Обновлено в 14:27 В представительстве отметили, что любой въезд или выезд в или из временно оккупированного Крыма происходит только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе.

Футбольные фанаты разгромили вагон поезда. В УЗ говорят о 40 тыс. грн…
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Обновлено в 15:14 "А где автомобили на мосту? Или он работает только в монорежиме", "А почему нет пассажиров в поезде? Нет желающих испытать судьбу?", "Рельсы уже ржавые", "Стреляйте пока едет!", - пишут пользователи.

ФОТО К НОВОСТИ: «Путин через полчаса проедет по Крымскому мосту на поезде»
Фото Крымский мост объявили готовым для ж/д сообщения: Путин не захотел садиться в поезд
Фото Путин через полчаса проедет по Крымскому мосту на поезде
Фото Путин в кабине машиниста проехался по Крымскому мосту
Фото На открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту Путин проехал в кабине машиниста
Фото Путин в поезде проехался по Крымскому мосту
Фото Путин прокатился на поезде по Крымскому мосту - в Зеленского оперативно отреагировали
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  23.12.19, 12:02 Путин сегодня примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  23.12.19, 12:08 Время движения поезда по Крымскому мосту - около 15 минут
Украинская правда Украинская правда  ·  23.12.19, 12:19 Президент России Владимир Путин собирается проехаться на поезде по так называемому Крымскому мосту во время церемонии открытия железнодорожного движения.
Униан Униан  ·  23.12.19, 12:53 Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  23.12.19, 13:25 На рельсовом автобусе, который открыл железнодорожное сообщение между Россией и оккупированным Крымом, президент РФ Владимир Путин проехал по Крымскому мосту, отправившись из Керчи.23 декабря президент…
Телеграф Телеграф  ·  23.12.19, 13:51 Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту.
Факты Факты  ·  23.12.19, 14:12 В 2018 Путин также торжественно проехал по мосту на КамАЗе
УНН УНН  ·  23.12.19, 14:27 "Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированной Российской Федерацией территории…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.12.19, 15:14 23 декабря оккупанты открыли железнодорожное движение по незаконно построенному мосту через Керченский пролив. В открытии принял участие президент России Владимир Путин, который на рельсовом автобусе…
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