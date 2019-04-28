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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 15:01
· Договоренность
Путин должен отменить свои указы - Геращенко о выполнении Минска

Путин должен отменить свои указы - Геращенко о выполнении Минска (5 новостей)

«Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко разъяснила цель вчерашнего заявления Путина о желании..»

Для реализации политического блока Минских договоренностей президент РФ Владимир Путин отменить ряд своих указов.

Об этом заявила первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. Так она прокомментировала заявления Путина о возможных переговорах с Владимиром Зеленским по реализации Минских соглашений.

"Украина в свое время выполнила политический блок Минских соглашений - приняла закон об амнистии и об особенностях местного самоуправления. Но эти законы не вступили в силу через РФ и Кремль, которые провели на оккупированных территориях незаконные выборы в 2014 и 2018 годах. Поэтому для реализации политического блока Путин отменить свои указы о признании так называемых документов ОРДЛО и так называемых результатов так называемых выборов, Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинский, в ОРДЛО должны быть немедленно расформированы все псевдоорганы псевдовласти", - написала Геращенко.

Она подчеркнула, что любые региональные выборы в Донбассе могут происходить только после демилитаризации и по украинским законам. По словам Геращенко, первоочередным является выполнение блока безопасности Минских соглашений, предусматривающий режим тишины и вывод российского оружия и техники с территории ОРДЛО. Также "самым важным" она назвала выполнения гуманитарного блока.

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"Идея Путина упростить получение российского гражданства для всех украинцев является тактикой поднимать ставки и нагнетать ситуацию, создавая кризис перед важными встречами. Он готовит неблагоприятный фон для первого диалога с новоизбранным президентом. Ничего нового и неожиданного", - добавила она.

Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Он надеется, что на ближайшей встрече в Нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.

Обновлено в 14:23 Вице-спикер ВР заявила, что для реализации политического блока минских соглашений Россия должна отменить указы о признании выборов и документов псевдо-республик, а также указ об упрощенном получении жителями ОРДЛО паспортов РФ.

Обновлено в 15:01 "Путин делает хамские заявления о РФ-шной паспортизации всех украинцев. Традиционная его КГБшная тактика поднимать ставки и нагнетать ситуацию, создавая кризисы перед важными встречами. Он готовит неблагоприятный фон для первого диалога с новоизбранным президентом [Владимиром Зеленским]. Ничего нового и неожиданного. ЕС, США, ОБСЕ и другие международные организации имеют большие ожидания, мол, открываются новые возможности. Также ничего неожиданного. Все понимают, что [действующий президент Петр] Порошенко и дальше бы гнул свою линию в переговорах и с Путиным, и с миром. И ожидают, что украинский неофит может изменить тактику, и, возможно, удастся достичь хоть какого-то прогресса по Донбассу. Все стремятся к перегрузке. Это ожидаемо и неплохо. Но есть одно но.... Стремятся к перегрузке за счет Украины и компромиссов исключительно с украинской стороны. Опасность такого подхода ощутимо прозвучала во время специальных дебатов в Совбезе ООН, где Россию и Путина стыдливо почти не вспоминали", написала Геращенко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Путин должен отменить свои указы - Геращенко о выполнении Минска»
Фото "Путин готовит неблагоприятный фон для первого диалога с новоизбранным президентом" - Геращенко
Фото Ирина Геращенко разъяснила, почему Путин хочет раздать российские паспорта украинцам
Фото Ирина Геращенко: Для реализации политического блока Минских соглашений Путин должен отменить свои указы
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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  28.04.19, 13:33 Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко разъяснила цель вчерашнего заявления Путина о желании...
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