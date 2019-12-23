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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 09:36
Путин едет в Крым еще раз открывать Крымский мост

Путин едет в Крым еще раз открывать Крымский мост (8 новостей)

«На открытие ж/д части моста ждут Путина»

Строительство Крымского моста завершено и его железнодорожная часть готова к приему первых поездов. Об этом в понедельник, 23 декабря, рассказал журналистам начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог Тамань Кайрат Турсунбеков. "Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов", − указал чиновник. Отмечается, что первым по Крымскому мосту пройдет поезд Санкт-Петербург − Севастополь, который отправится в путь 23 декабря. Он пересечет Керченский пролив ночью 25 декабря и пробудет в пути 43,5 часа. В инфоцентре Крымский мост утверждают, что гарантийный срок службы сооружения составляет 100 лет. Он построен с запасом прочности, учитывающим сейсмоопасность, особенности грунта и другие факторы. Ранее сообщалось, что Минтранспорта РФ на четверо суток перекрыло движение по Керченскому проливу в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом.

Обновлено в 09:28 Россия завершила строительство моста через Керченский пролив в аннексированном Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрата Турсунбекова. «Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию,…

Обновлено в 09:36 На открытие ж/д части моста ждут Путина.

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  23.12.19, 05:56 В России объявили, что наконец завершили строительство Крымского моста – в частности, мост готов к запуску по нему железнодорожного транспорта. По этому случаю сам президент РФ Владимир Путин прибудет…
Обозреватель Обозреватель  ·  23.12.19, 06:23 Железнодорожное движение будет запущено 23 декабря
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  23.12.19, 06:31 Первый поезд отправится сегодня из Питера
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  23.12.19, 08:07 Железнодорожная часть так называемого Крымского моста готова к приему первых поездов.
Капитал Капитал  ·  23.12.19, 09:28 Россия завершила строительство моста через Керченский пролив в аннексированном Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника заказчика строительства Управления федеральных…
Униан Униан  ·  23.12.19, 09:36 На открытие ж/д части моста ждут Путина.
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