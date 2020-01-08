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Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 16:55
· Январь
Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"

Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток" (18 новостей)

«Мощность двух нитей составляет 31,5 миллиарда кубометров в год»

В Стамбуле в среду, 8 января, проходит церемония ввода в эксплуатацию газопровода Турецкий поток.

На официальном открытии газопровода присутствуют президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Также церемонию посетили президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"При прокладке Турецкого потока применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода", - сказал Путин на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода.

Он обратил внимание на тот факт, что "строители использовали самую современную технику и оборудование, при этом был установлен мировой рекорд скорости подводного монтажа труб - более шести километров за одни сутки".

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"Конечно же, хочу отдельно выразить признательность турецким властям, президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий,.. за политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проектов, имеющих национальное значение и отвечающих национальным интересам своей страны", - сказал Путин.

Перед церемонией Путин и Эрдоган провели встречу в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков. 

Отметим, две нитки газопровода Турецкий поток могут прокачать 15,75 миллиардов кубометров газа в год. Одна нитка предназначена для турецкого рынка, вторая − для Южной и Восточной Европы.

Потери Украины составят около 500 миллионов долларов ежегодно. Подробно об этом в материале Турецкий поток прошел по дну: что теряет Украина. 

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Обновлено в 16:00 Также церемонию посетили президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов."При прокладке Турецкого потока применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода", - сказал Путин на церемонии ввода…

Обновлено в 16:55 Перед церемонией Путин и Эрдоган провели встречу в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков. Беседа прошла в закрытом для прессы режиме.

ФОТО К НОВОСТИ: «Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"»
Фото Путин и Эрдоган запустили Турецкий поток
Фото Путин и Эрдоган торжественно открыли новый газопровод в обход Украины
Фото Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток" в обход Украины
Фото Эрдоган и Путин вместе открыли "Турецкий поток"
Фото В Турции Путин и Эрдоган "врубили" газопровод в обход Украины
Фото Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"
Фото Это произошло: Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  08.01.20, 13:25 Мощность двух нитей составляет 31,5 миллиарда кубометров в год
ТСН ТСН  ·  08.01.20, 15:21 Через "Турецкий поток" Россия будет доставлять газ Турции и странам на юге Европы.
Униан Униан  ·  08.01.20, 15:30 На церемонии Путин заявил, что взаимодействие РФ и Турции развивается практически во всех сферах.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  08.01.20, 15:33 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле открыли первую очередь газопровода TurkStream ("Турецкий поток").
РБК Украина РБК Украина  ·  08.01.20, 15:35 В среду, 8 января, в Турции состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".Как сообщается, в церемонии приняли участие президент…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  08.01.20, 15:36 В Стамбуле в среду, 8 января, проходит церемония ввода в эксплуатацию газопровода Турецкий поток. Об этом сообщает Анадолу.  На официальном открытии газопровода присутствуют президент Турции Реджеп Тайип…
ForUm ForUm  ·  08.01.20, 15:39 Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич дали официальный старт началу эксплуатации морского газопровода «Турецкий…
Главред Главред  ·  08.01.20, 15:40 В Турции президент Российской Федерации Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган дали старт работе газопровода в обход Украины - Турецкий поток. Путин и Эрдоган запустили Турецкий поток...
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.20, 15:41 Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщает "РБК". Церемония ввода газопровода в эксплуатацию состоялась в Стамбуле.…
Капитал Капитал  ·  08.01.20, 15:47 В среду, 8 января, в Турции состоялась официальная церемония открытия газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает Анадолу. Как сообщается, в церемонии приняли участие…
Фокус Фокус  ·  08.01.20, 15:51 8 января в Турции состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает РИА Новости. В церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  08.01.20, 15:55 В Стамбуле 8 января проходит церемония ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". Не трудно догадаться, что на официальном открытии газопровода присутствовали...
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.01.20, 15:56 Российское "голубое топливо" по газопроводу будут поставлять в Европу в обход украинской территории.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.20, 15:58 Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрджеп Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток". По нему российский газ будут в обход Украины поставлять в Южную Европу.
Facenews Facenews  ·  08.01.20, 16:00 В Стамбуле в среду, 8 января, проходит церемония ввода в эксплуатацию газопровода Турецкий поток, передает FaceNews.ua.На официальном открытии газопровода присутствуют президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  08.01.20, 16:55 В Стамбуле в эти минуты в среду, 8 января, проходит официальная церемония ввода в эксплуатацию газопровода Турецкий поток. На мероприятии присутствуют президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент…
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