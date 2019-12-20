  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Путин и Медведчук хотят "нормандский формат" для парламентов
Политика
ForUm ForUm · · Обновлено в 15:32
· Германия · Франция · Россия
Путин и Медведчук хотят "нормандский формат" для парламентов

Путин и Медведчук хотят "нормандский формат" для парламентов (7 новостей)

«Уже есть предварительная договоренность между парламентариями нормандской четверки провести первую встречу в середине января ‒ начале февраля»

Президент России Владимир Путин поддержал идею Виктора Медведчука максимально использовать возможность диалога между парламентариями Украины, России, Германии, Франции для достижения мира на Донбассе.

Как известно, 20 декабря первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов РФ Антон Силуанов провел встречу с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутатом Верховной Рады Украины Виктором Медведчуком. К ним присоединился президент РФ Владимир Путин.

Украинский политик рассказал российскому президенту Владимиру Путину о созданном в ноябре в Верховной Раде межфракционном депутатском объединении «Межпарламентский диалог ради мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция».

«…Мы создали межфракционное депутатское объединение в парламенте. Наша партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», вы знаете, по результатам выборов стала второй и создала вторую фракцию, и мы создали такое межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог ради мира», – рассказал Медведчук.

Германия и Франция внесут большой вклад в мир на Донбассе, - Маас
Германия и Франция внесут большой вклад в мир на Донбассе, - Маас

«Это хорошая идея. Давайте я попрошу руководство Думы… чтобы они тоже поработали вместе с вами над этой идеей», – ответил президент РФ Владимир Путин, добавив, что реакция российских парламентариев на парламентское измерение «нормандского формата» будет положительной.

Виктор Медведчук также обратил внимание на то, что реализация Минских соглашений – единственный путь к восстановлению мира на Востоке Украины.

«Минские соглашения, которые для нас, для нашей партии безальтернативны… Их исполнение заключается в чем? В принятии законов. Специальный закон о выборах, закон о статусе, закон об амнистии и изменениях в Конституцию… Это кто будет делать? Парламент», – сказал Виктор Медведчук, подчеркнув, что было бы неплохо, если бы депутаты Госдумы откликнулись на межпарламентский призыв в рамках «нормандского формата».

Также Виктор Медведчук рассказал, что уже есть предварительная договоренность между парламентариями «нормандской четверки» провести первую встречу в середине января ‒ начале февраля следующего года. Он также отметил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» установила межпартийный контакт с «Единой Россией».

Кроме того, Владимир Путин и Виктор Медведчук обсудили ситуацию, связанную с газовыми переговорами между Россией и Украиной.

Обновлено в 15:13 Как известно, 20 декабря первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов РФ Антон Силуанов провел встречу с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутатом Верховной Рады Украины  Виктором Медведчуком. К ним присоединился президент РФ Владимир Путин.

Обновлено в 15:32 Президент России Владимир Путин поддержал идею Виктора Медведчука максимально использовать возможность диалога между парламентариями Украины, России, Германии, Франции для достижения мира на Донбассе. Как известно, 20 декабря первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов РФ Антон Силуанов провел встречу с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутатом Верховной Рады Украины Виктором Медведчуком. К ним присоединился президент РФ Владимир Путин. Украинский политик рассказал российскому президенту Владимиру Путину о созданном в ноябре в Верховной Раде межфракционном депутатском объединении «Межпарламентский диалог ради мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция». «…Мы создали межфракционное депутатское объединение в парламенте. Наша партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", вы знаете, по результатам выборов стала второй и создала вторую фракцию, и мы создали такое межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог ради мира"», – рассказал Виктор Медведчук. «Это хорошая идея. Давайте я попрошу руководство Думы… чтобы они тоже поработали вместе с вами над этой идеей», – ответил президент РФ Владимир Путин, добавив, что реакция российских парламентариев на парламентское измерение «нормандского формата» будет положительной. Виктор Медведчук также обратил внимание на то, что реализация Минских соглашений – единственный путь к восстановлению мира на Востоке Украины. «Минские соглашения, которые для нас, для нашей партии безальтернативны… Их исполнение заключается в чем? В принятии законов. Специальный закон о выборах, закон о статусе, закон об амнистии и изменениях в Конституцию… Это кто будет делать? Парламент», – сказал Виктор Медведчук, подчеркнув, что было бы неплохо, если бы депутаты Госдумы откликнулись на межпарламентский призыв в рамках «нормандского формата». Также Виктор Медведчук рассказал, что уже есть предварительная договоренность между парламентариями «нормандской четверки» провести первую встречу в середине января ‒ начале февраля следующего года. Он также отметил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» установила межпартийный контакт с «Единой Россией». Кроме того, Владимир Путин и Виктор Медведчук обсудили ситуацию, связанную с газовыми переговорами между Россией и Украиной.

ФОТО К НОВОСТИ: «Путин и Медведчук хотят "нормандский формат" для парламентов»
Фото Путин поддержал идею Медведчука о межпарламентском диалоге в "нормандском формате" с целью достижения мира на Донбассе
Фото Путин поддержал новую идею Медведчука по "нормандскому формату"
Фото Путин поддержал инициативу Медведчука о межпарламентском диалоге между Украиной, Россией, Германией и Францией
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.12.19, 12:58 Президент России Владимир Путин высказался в поддержку идеи своего кума, лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в "нормандском…
Канал 112 Канал 112  ·  20.12.19, 13:24 Президент России Владимир Путин поддержал идею председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в "нормандском…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  20.12.19, 13:25 Начать диалог между парламентами стран нормандской четверки - Украины, Франции, Германии и России, - предложил президенту РФ Владимиру Путину его кум и нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук. Об этом сообщают…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  20.12.19, 13:49 Уже есть предварительная договоренность между парламентариями "нормандской четверки" провести первую встречу в середине января ‒ начале февраля
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  20.12.19, 14:19 Российский президент Владимир Путин поддержал идею организовать "межпарламентский диалог" с парламентариями Германии, Франции, России и Украины в рамках "нормандского формата", предложенную его кумом…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  20.12.19, 15:32 Президент России Владимир Путин поддержал идею Виктора Медведчука максимально использовать возможность диалога между парламентариями Украины, России, Германии, Франции для достижения мира на Донбассе.…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Под &quot;крышей&quot; правоохранителей: СБУ блокировала нелегальный игорный бизнес в шести регионах

Под "крышей" правоохранителей: СБУ блокировала нелегальный игорный бизнес в шести…
Путин и Медведчук хотят &quot;нормандский формат&quot; для парламентов

Путин и Медведчук хотят "нормандский формат" для парламентов
Суд Швейцарии рассмотрит обвинение против экс-нардепа Мартыненко

Суд Швейцарии рассмотрит обвинение против экс-нардепа Мартыненко
В Украине возобновили выплаты больничных

В Украине возобновили выплаты больничных
Кива угрожал порезать меня на части и съесть, а потом начал бить Шуфрича, - нардеп от &quot;СН&quot; Мотовиловец о драке на заседании аграрного комитета ВР. ВИДЕО

Кива угрожал порезать меня на части и съесть, а потом…
Назван самый влиятельный человек Украины

Назван самый влиятельный человек Украины
Около 40 человек не хотят возвращаться в ОРДЛО в результате обмена – СМИ

Около 40 человек не хотят возвращаться в ОРДЛО в результате…
Дело Шеремета. Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко

Дело Шеремета. Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сколько денег украинцы тратят на алкоголь

Сколько денег украинцы тратят на алкоголь
Съемная квартира, хостел или Карпаты? Сколько стоит встретить 2020 не дома

Съемная квартира, хостел или Карпаты? Сколько стоит встретить 2020 не…
Депутаты продлили на три года налоговые льготы для финансовой реструктуризации

Депутаты продлили на три года налоговые льготы для финансовой реструктуризации
Водородный седан Honda Clarity получил новые обновления (Фото)

Водородный седан Honda Clarity получил новые обновления (Фото)
Біатлоністка Підгрушна фінішувала в десятці спринту Кубка світу і хоче швидше забути цю гонку

Біатлоністка Підгрушна фінішувала в десятці спринту Кубка світу і хоче…
У багажі українця в «Борисполі» прикордонники виявили рідкісних птахів (фото, відео)

У багажі українця в «Борисполі» прикордонники виявили рідкісних птахів (фото,…
Четверо полицейских пострадали в потасовке на Крещатике

Четверо полицейских пострадали в потасовке на Крещатике
В харьковской колонии осужденная вышла замуж

В харьковской колонии осужденная вышла замуж
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.