Путин и Медведчук хотят "нормандский формат" для парламентов (7 новостей) «Уже есть предварительная договоренность между парламентариями нормандской четверки провести первую встречу в середине января ‒ начале февраля»

Президент России Владимир Путин поддержал идею Виктора Медведчука максимально использовать возможность диалога между парламентариями Украины, России, Германии, Франции для достижения мира на Донбассе.

Как известно, 20 декабря первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов РФ Антон Силуанов провел встречу с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутатом Верховной Рады Украины Виктором Медведчуком. К ним присоединился президент РФ Владимир Путин.

Украинский политик рассказал российскому президенту Владимиру Путину о созданном в ноябре в Верховной Раде межфракционном депутатском объединении «Межпарламентский диалог ради мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция».

«…Мы создали межфракционное депутатское объединение в парламенте. Наша партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», вы знаете, по результатам выборов стала второй и создала вторую фракцию, и мы создали такое межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог ради мира», – рассказал Медведчук.

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«Это хорошая идея. Давайте я попрошу руководство Думы… чтобы они тоже поработали вместе с вами над этой идеей», – ответил президент РФ Владимир Путин, добавив, что реакция российских парламентариев на парламентское измерение «нормандского формата» будет положительной.

Виктор Медведчук также обратил внимание на то, что реализация Минских соглашений – единственный путь к восстановлению мира на Востоке Украины.

«Минские соглашения, которые для нас, для нашей партии безальтернативны… Их исполнение заключается в чем? В принятии законов. Специальный закон о выборах, закон о статусе, закон об амнистии и изменениях в Конституцию… Это кто будет делать? Парламент», – сказал Виктор Медведчук, подчеркнув, что было бы неплохо, если бы депутаты Госдумы откликнулись на межпарламентский призыв в рамках «нормандского формата».

Также Виктор Медведчук рассказал, что уже есть предварительная договоренность между парламентариями «нормандской четверки» провести первую встречу в середине января ‒ начале февраля следующего года. Он также отметил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» установила межпартийный контакт с «Единой Россией».

Кроме того, Владимир Путин и Виктор Медведчук обсудили ситуацию, связанную с газовыми переговорами между Россией и Украиной.

Обновлено в 15:13 Как известно, 20 декабря первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов РФ Антон Силуанов провел встречу с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутатом Верховной Рады Украины Виктором Медведчуком. К ним присоединился президент РФ Владимир Путин.

Обновлено в 15:32 Президент России Владимир Путин поддержал идею Виктора Медведчука максимально использовать возможность диалога между парламентариями Украины, России, Германии, Франции для достижения мира на Донбассе. Как известно, 20 декабря первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов РФ Антон Силуанов провел встречу с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутатом Верховной Рады Украины Виктором Медведчуком. К ним присоединился президент РФ Владимир Путин. Украинский политик рассказал российскому президенту Владимиру Путину о созданном в ноябре в Верховной Раде межфракционном депутатском объединении «Межпарламентский диалог ради мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция». «…Мы создали межфракционное депутатское объединение в парламенте. Наша партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", вы знаете, по результатам выборов стала второй и создала вторую фракцию, и мы создали такое межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог ради мира"», – рассказал Виктор Медведчук. «Это хорошая идея. Давайте я попрошу руководство Думы… чтобы они тоже поработали вместе с вами над этой идеей», – ответил президент РФ Владимир Путин, добавив, что реакция российских парламентариев на парламентское измерение «нормандского формата» будет положительной. Виктор Медведчук также обратил внимание на то, что реализация Минских соглашений – единственный путь к восстановлению мира на Востоке Украины. «Минские соглашения, которые для нас, для нашей партии безальтернативны… Их исполнение заключается в чем? В принятии законов. Специальный закон о выборах, закон о статусе, закон об амнистии и изменениях в Конституцию… Это кто будет делать? Парламент», – сказал Виктор Медведчук, подчеркнув, что было бы неплохо, если бы депутаты Госдумы откликнулись на межпарламентский призыв в рамках «нормандского формата». Также Виктор Медведчук рассказал, что уже есть предварительная договоренность между парламентариями «нормандской четверки» провести первую встречу в середине января ‒ начале февраля следующего года. Он также отметил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» установила межпартийный контакт с «Единой Россией». Кроме того, Владимир Путин и Виктор Медведчук обсудили ситуацию, связанную с газовыми переговорами между Россией и Украиной.