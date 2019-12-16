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Капитал Капитал · · Обновлено в 19:04
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Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину (11 новостей)

«Телефонная беседа состоялась по инициативе немецкой стороны»

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель поставки газа в Европу. «Затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности стран ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли — в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта «Северный поток-2», — сообщила пресс-служба Кремля. По ее данным, лидерами РФ и Германии «дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в „нормандском формате“, на котором были согласованы некоторые шаги по реализации минского комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на Юго-Востоке Украины». Напмоним, что контракт на поставку и транзит газа через Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается 31 декабря 2019 года.

Обновлено в 18:35 Президент Российской Федерации Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В этот раз темой беседы стал транзит российского газа в Европу через Украину. Сообщается,...

Обновлено в 19:04 Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили итоги саммита в нормандском формате и транзит газа через Украину. Об этом говорится на сайте Кремля. Отмечается, что Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2". Кроме того, стороны позитивно оценивают итоги прошедшего в Париже 9 декабря саммита в нормандском формате, на котором согласованы некоторые шаги по реализации минских договоренностей, которые "являются безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины". Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» в понедельник, 16 декабря. "Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности", - отметили в «Нафтогазе».

ФОТО К НОВОСТИ: «Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину»
Фото Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.12.19, 13:43 Телефонная беседа состоялась по инициативе немецкой стороны
РБК Украина РБК Украина  ·  16.12.19, 15:01 Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили итоги саммита в нормандском формате. Об этом говорится на сайте Кремля.Отмечается, что Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили…
Телеграф Телеграф  ·  16.12.19, 15:56 Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель поставки газа в Европу.
Украинская правда Украинская правда  ·  16.12.19, 15:59 По инициативе Берлина состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  16.12.19, 15:59 Президент России провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.12.19, 16:52 Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили транзита российского газа через территорию Украины и результаты нормандского саммита.
UBR.ua UBR.ua  ·  16.12.19, 17:38 Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в телефонном разговоре вопросы энергетической безопасности стран ЕС, осуществления проекта "Северный поток-2" и транзита…
Канал 112 Канал 112  ·  16.12.19, 18:28 Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором они обсудили перспективы транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января…
Главред Главред  ·  16.12.19, 18:35 Президент Российской Федерации Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В этот раз темой беседы стал транзит российского газа в Европу через Украину. Сообщается,...
Голос.UA Голос.UA  ·  16.12.19, 19:04 Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили итоги саммита в нормандском формате и транзит газа через Украину. Об этом говорится на сайте Кремля. Отмечается, что Путин и Меркель…
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