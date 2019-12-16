Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель поставки газа в Европу. «Затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности стран ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли — в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта «Северный поток-2», — сообщила пресс-служба Кремля. По ее данным, лидерами РФ и Германии «дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в „нормандском формате“, на котором были согласованы некоторые шаги по реализации минского комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на Юго-Востоке Украины». Напмоним, что контракт на поставку и транзит газа через Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается 31 декабря 2019 года.

Обновлено в 18:35 Президент Российской Федерации Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В этот раз темой беседы стал транзит российского газа в Европу через Украину. Сообщается,...

Обновлено в 19:04 Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили итоги саммита в нормандском формате и транзит газа через Украину. Об этом говорится на сайте Кремля. Отмечается, что Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2". Кроме того, стороны позитивно оценивают итоги прошедшего в Париже 9 декабря саммита в нормандском формате, на котором согласованы некоторые шаги по реализации минских договоренностей, которые "являются безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины". Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» в понедельник, 16 декабря. "Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности", - отметили в «Нафтогазе».