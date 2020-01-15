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Путин намерен закрепить приоритет Конституции РФ над международными решениями

Путин намерен закрепить приоритет Конституции РФ над международными решениями (4 новости)

«Президент России Владимир Путин предложил прописать приоритет Конституции РФ над международными законами и договорами»

15 января во время оглашения послания Федеральному собранию РФ Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию страны.

Речь идет о том, что на территории России Конституция фактически должна иметь приоритет над международным правом.

"Считаю, что настало время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет конституции РФ в нашем правовом пространстве. Это означает, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой не влекут за собой ограничение прав и свобод человека и гражданина и не противоречит нашей конституции", - сказал Путин.

Также для лиц, занимающих "критически важные для обеспечения безопасности страны" должности (председателя субъектов федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители других федеральных органов, а также судьи), закрепить норму, они не должны иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий постоянно проживать на территории другого государства.

Наиболее важные изменения в Конституцию должны быть внесены в течение…
Наиболее важные изменения в Конституцию должны быть внесены в течение…

Для потенциальных кандидатов в президенты России предлагается закрепить требование проживать на территории РФ не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было раньше.

Поправки в Конституцию РФ, предложенные в ходе послания Путина Федеральному собранию, должны вынести на всенародное голосование.

Путин был президентом с 2000 по 2008 годы, затем 4 года - премьер-министром. В 2008 году Госдума РФ приняла поправку к Конституции об увеличении президентского срока с четырех до шести лет. В 2012 году Путин пошел на третий, шестилетний, срок. В 2018 году он снова выиграл выборы.

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РБК Украина РБК Украина  ·  15.01.20, 13:21 Президент России Владимир Путин намерен закрепить приоритет Конституции РФ над международными договорами и решениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его послание Федеральному собранию.В частности,…
Украинская правда Украинская правда  ·  15.01.20, 14:02 Президент России Владимир Путин предложил прописать приоритет Конституции РФ над международными законами и договорами.
ForUm ForUm  ·  15.01.20, 16:40 Президент России Владимир Путин заявляет, что международные договора не могут действовать на территории РФ, если они противоречат ее конституции. Об этом он сообщил в ходе обращения с ежегодным посланием…
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