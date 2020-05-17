Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Россия — это отдельная цивилизация, для сохранения которой необходимо приоритетно развивать высокие технологии, заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие», — сказал он. В числе новых технологий, на базе которых будет развиваться Россия, Путин назвал искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину, образование. «Появились новые технологии, и они поменяют мир, они уже его меняют», — подчеркнул глава российского государства. Он также отметил высокотехнологичные виды вооружения, которыми обладает Россия, и подчеркнул, что такого оружия пока нет ни у одной страны. ...