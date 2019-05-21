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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 01:40
· Германия · Франция · Канцлер Германии
Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Украине

Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Украине (7 новостей)

«Политики обсудили, как можно способствовать воплощению минских договоренностей после избрания нового президента Украины»

Во время телефонного разговора об Украине президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выразили мнение о безальтернативности Минских соглашений, отметили в Кремле.21 мая президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, одной из тем была война в Украине в контексте смены в Киеве главы государства. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

"Выражено общее мнение о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 года как основы мирного урегулирования", сказано в сообщении.

В Кремле утверждают, что Путин в разговоре с лидерами Франции и Германии настаивал на "приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском".

Российский президент, по данным его пресс-службы, "выразил недоумение" по поводу отказа обсуждать в Совете Безопасности ООН языковой закон Украины.

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О реакции Макрона и Меркель Кремль не сообщил.

Обновлено в 01:30 Стороны обсудили будущее минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил официальный Берлин вечером во вторник, 21 мая. Кремль особо выделил безальтернативность минских договоренностей "как основы мирного урегулирования". Меркель и Макрон критикуют указ Путина о выдаче российских паспортов в…

Обновлено в 01:40 Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник обсудили решение Москвы об упрощении выдачи паспортов РФ жителям Донбасса и Крыма, говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

ФОТО К НОВОСТИ: «Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Украине»
Фото Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис в Украине с учетом "провальной политики АП"
Фото Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Украине – Кремль
Фото Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Украине
Фото Меркель и Макрон поговорили с Путиным об Украине
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Главред Главред  ·  21.05.19, 22:09 Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис в Украине с учетом "провальной политики АП" Лидеры России, Германии и Франции – Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон –...
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Униан Униан  ·  22.05.19, 01:27 Политики обсудили, как можно способствовать воплощению минских договоренностей после избрания нового президента Украины.
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Facenews Facenews  ·  22.05.19, 01:30 Лидеры Германии и Франции в разговоре с президентом РФ раскритиковали его указ о выдаче российских паспортов в Украине.Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) провела телефонный разговор с президентом…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.05.19, 01:40 Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник обсудили решение Москвы об упрощении выдачи паспортов РФ жителям…
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