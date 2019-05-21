Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Украине (7 новостей) «Политики обсудили, как можно способствовать воплощению минских договоренностей после избрания нового президента Украины»

Во время телефонного разговора об Украине президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выразили мнение о безальтернативности Минских соглашений, отметили в Кремле.21 мая президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, одной из тем была война в Украине в контексте смены в Киеве главы государства. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

"Выражено общее мнение о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 года как основы мирного урегулирования", сказано в сообщении.

В Кремле утверждают, что Путин в разговоре с лидерами Франции и Германии настаивал на "приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском".

Российский президент, по данным его пресс-службы, "выразил недоумение" по поводу отказа обсуждать в Совете Безопасности ООН языковой закон Украины.

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О реакции Макрона и Меркель Кремль не сообщил.

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