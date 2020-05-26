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Путин определил новую дату парада Победы в России

Путин определил новую дату парада Победы в России (6 новостей)

«Пройдет и Бессмертный полк»

Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы парад Победы, который был запланирован на 9 мая, но отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, был проведен 24 июня. Об этом сообщает Интерфакс. "Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной Войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", – распорядился Путин в ходе видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он приказал обеспечить "самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада". "Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены", – подчеркнул Путин. Также президент РФ предложил провести марш "Бессмертного полка" в ден...

ФОТО К НОВОСТИ: «Путин определил новую дату парада Победы в России»
Фото Путин назначил дату парада Победы
Фото Путин назначил новую дату "парада Победы" в Москве: он состоится в июне
Фото Названа новая дата парада Победы в Москве
Фото Путин назначил дату проведения парада Победы
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Обозреватель Обозреватель  ·  26.05.20, 15:03 Пройдет и "Бессмертный полк"
Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 15:14 Президент России Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне состоится 24 июня.
ТСН ТСН  ·  26.05.20, 15:29 Марш "Бессмертного полка" предлагают провести 26 июля.
Главком Главком  ·  26.05.20, 15:50 Из-за пандемии коронавируса президенту страны-агрессора пришлось отменить помпезный парад в Москве, запланированный на 9 мая
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.05.20, 15:51 Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к параду Победы, который пройдет 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 26 мая. "Приказываю…
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