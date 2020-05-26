Путин определил новую дату парада Победы в России

Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы парад Победы, который был запланирован на 9 мая, но отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, был проведен 24 июня. Об этом сообщает Интерфакс. "Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной Войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", – распорядился Путин в ходе видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он приказал обеспечить "самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада". "Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены", – подчеркнул Путин. Также президент РФ предложил провести марш "Бессмертного полка" в ден...