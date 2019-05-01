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Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для граждан Украины

Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для граждан Украины (4 новости)

«Президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины»

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении права получения российского гражданства в упрощенном порядке для отдельных категорий граждан Украины. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке получили украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года. «Предоставить право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке... гражданам Украины, не имеющим гражданства (подданства) другого государства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям», — говорится в тексте указа.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.05.19, 14:00 Президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.05.19, 14:00 Президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.
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