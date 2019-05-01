Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для граждан Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении права получения российского гражданства в упрощенном порядке для отдельных категорий граждан Украины. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке получили украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года. «Предоставить право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке... гражданам Украины, не имеющим гражданства (подданства) другого государства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям», — говорится в тексте указа.