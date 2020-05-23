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Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах, в том числе по почте

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах, в том числе по почте (3 новости)

«Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов»

Поправки к ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" разрешает голосовать на выборах всех уровней путем электронного голосования и голосования по почте.Президент России Владимир Путин в субботу, 23 мая, подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах и референдумах всех уровней.

Текст этого документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Возможность электронного голосования, а также голосования по почте предусматривают поправки к законопроекту о внесении изменений в статьи 37 и 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Этот законопроект был принят Госдумой 13 мая во втором и третьем чтении. 20 мая его одобрил также Совет Федерации. Кроме прочего, закон разрешает использовать портал госуслуг для сбора подписей избирателей и откладывать выборы губернаторов в случае введения режима чрезвычайной ситуац...

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.05.20, 14:38 Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов.
Страна.ua Страна.ua  ·  23.05.20, 19:01 ...
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