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Путин получил письмо от Трампа (6 новостей) «Американский сенатор Рэнд Пол передал в администрацию президента России письмо от президента США Дональда Трампа»

Американский сенатор Рэнд Пол передал письмо от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в администрацию главы РФ Владимира Путина. Об этом Пол написал в своем Twitter.

Отметим, что в этом письме глава США подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом.

"Я имел честь передать письмо президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина. В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, усилении диалога в законодательной сфере и восстановлении культурных обменов", - подчеркнул сенатор.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что письмо американского президента передано российской стороне по дипломатическим каналам.

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"Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", - заявил он.

Отметим, что Рэнд Пол вошел в состав делегации сенаторов США, прибывших в Россию 6 августа.