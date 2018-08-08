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Путин получил письмо от Трампа

Путин получил письмо от Трампа (6 новостей)

«Американский сенатор Рэнд Пол передал в администрацию президента России письмо от президента США Дональда Трампа»

Американский сенатор Рэнд Пол передал письмо от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в администрацию главы РФ Владимира Путина. Об этом Пол написал в своем Twitter.

Отметим, что в этом письме глава США подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом.

"Я имел честь передать письмо президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина. В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, усилении диалога в законодательной сфере и восстановлении культурных обменов", - подчеркнул сенатор.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что письмо американского президента передано российской стороне по дипломатическим каналам.

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"Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", - заявил он.

Отметим, что Рэнд Пол вошел в состав делегации сенаторов США, прибывших в Россию 6 августа.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  08.08.18, 17:37 Американский сенатор Рэнд Пол передал в администрацию президента России письмо от президента США Дональда Трампа.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.18, 18:00 Американский сенатор Рэнд Пол передал в администрацию президента России письмо от президента США Дональда Трампа.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.18, 18:09 Американский сенатор Рэнд Пол передал в администрацию президента России письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом сенатор написал в Twitter."Я имел честь передать письмо президента Трампа в администрацию…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  08.08.18, 18:32 Американский сенатор Рэнд Пол передал в администрацию президента России письмо от президента США Дональда Трампа
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  08.08.18, 19:13 Сенатор-республиканец Рэнд Пол сообщил 8 августа, что в ходе своего визита в Москву доставил российскому правительству письмо от президента Дональда Трампа
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