Путин рассчитывает, что Зеленский будет его союзником в обмен на Донбасс и дешевый газ — Reuters (5 новостей) «Медведчук в интервью высказал мысль, что Зеленский пойдет на уступки, став президентом»

В Кремле хотели бы больше узнать о шоумене Владимире Зеленском в случае его победы на выборах президента Украины, с целью понять – является ли он человеком, с которым РФ может иметь дело, в отличие от действующего президента Петра Порошенко. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук.Если новый президент Украины заключит сделку с Москвой, он сможет вернуть контроль над оккупированным Донбассом, получить дешевый газ и крупные инвестиции из РФ. Об этом в интервью агентству Reuters, обнародованном 18 апреля, сообщил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что в Кремле хотели бы больше узнать о Зеленском, чтобы понять, является ли он человеком, с которым РФ может иметь дело, в отличие от действующего президента Петра Порошенко.

По словам Медведчука, в Москве нет никаких ожиданий. Там якобы хотят посмотреть на дальнейшие шаги Зеленского и его окружение.

Агентство пишет, что в Кремле дали понять, что будут рады уходу Порошенко и выразили надежду, что новый кандидат сможет заключить мирное соглашение по Донбассу.

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Украинский политик отметил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, готов освободить 24 пленных украинских моряка в качестве жеста доброй воли, и влить "миллиарды долларов" своих денег в экономику Украины в случае, если будут восстановлены экономические связи между двумя странами.

Медведчук подчеркнул, что России и Украине не нужно "целоваться или обниматься", нужно просто "восстановить прагматичные экономические отношения".

Политик добавил, что готов провести с Зеленским встречу по этому вопросу.

31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко 15,95%. Они прошли во второй тур выборов, который состоится 21 апреля.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", обнародованном 18 апреля, за Зеленского готовы проголосовать 73% определившихся с выбором респондентов, за Порошенко 27%.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.