  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Путин рассчитывает, что Зеленский будет его союзником в обмен на Донбасс и дешевый газ — Reuters
Политика
Гордон Гордон ·
· Газ
Путин рассчитывает, что Зеленский будет его союзником в обмен на Донбасс и дешевый газ — Reuters

Путин рассчитывает, что Зеленский будет его союзником в обмен на Донбасс и дешевый газ — Reuters (5 новостей)

«Медведчук в интервью высказал мысль, что Зеленский пойдет на уступки, став президентом»

В Кремле хотели бы больше узнать о шоумене Владимире Зеленском в случае его победы на выборах президента Украины, с целью понять – является ли он человеком, с которым РФ может иметь дело, в отличие от действующего президента Петра Порошенко. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук.Если новый президент Украины заключит сделку с Москвой, он сможет вернуть контроль над оккупированным Донбассом, получить дешевый газ и крупные инвестиции из РФ. Об этом в интервью агентству Reuters, обнародованном 18 апреля, сообщил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что в Кремле хотели бы больше узнать о Зеленском, чтобы понять, является ли он человеком, с которым РФ может иметь дело, в отличие от действующего президента Петра Порошенко.

По словам Медведчука, в Москве нет никаких ожиданий. Там якобы хотят посмотреть на дальнейшие шаги Зеленского и его окружение.

Агентство пишет, что в Кремле дали понять, что будут рады уходу Порошенко и выразили надежду, что новый кандидат сможет заключить мирное соглашение по Донбассу.

Почем будет газ:
Почем будет газ: "Нафтогаз" просит Кабмин «подправить» документы,…

Украинский политик отметил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, готов освободить 24 пленных украинских моряка в качестве жеста доброй воли, и влить "миллиарды долларов" своих денег в экономику Украины в случае, если будут восстановлены экономические связи между двумя странами.

Медведчук подчеркнул, что России и Украине не нужно "целоваться или обниматься", нужно просто "восстановить прагматичные экономические отношения".

Политик добавил, что готов провести с Зеленским встречу по этому вопросу.

31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко 15,95%. Они прошли во второй тур выборов, который состоится 21 апреля.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", обнародованном 18 апреля, за Зеленского готовы проголосовать 73% определившихся с выбором респондентов, за Порошенко 27%.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  19.04.19, 04:10 Медведчук в интервью высказал мысль, что Зеленский пойдет на уступки, став президентом.
Капитал Капитал  ·  19.04.19, 07:29 Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.04.19, 08:58 Россия "пробует брод" с возможными новыми властями в Киеве приводя как транслятор кремлевских идей местного пророссийского политика.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Филарет: На выборах надо голосовать за сохранение украинского государства

Филарет: На выборах надо голосовать за сохранение украинского государства
Путин рассчитывает, что Зеленский будет его союзником в обмен на Донбасс и дешевый газ — Reuters

Путин рассчитывает, что Зеленский будет его союзником в обмен на…
Коломойский считает, что Порошенко должен публично признать ошибочность решения о национализации ПриватБанка

Коломойский считает, что Порошенко должен публично признать ошибочность решения о…
Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе

Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе
&quot;Боюсь, мне нечего будет пожать Порошенко&quot;. Зеленский ответил на блиц-вопросы в прямом эфире

"Боюсь, мне нечего будет пожать Порошенко". Зеленский ответил на блиц-вопросы…
В РФ анонсировали запуск пробного поезда по Керченскому мосту

В РФ анонсировали запуск пробного поезда по Керченскому мосту
Зеленский не готов отдать приказ, чтобы освободить Донбасс военным путем

Зеленский не готов отдать приказ, чтобы освободить Донбасс военным путем
Зеленский отмену национализации Приватбанка свидетельством провала судебной реформы

Зеленский отмену национализации Приватбанка свидетельством провала судебной реформы
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Не нарушайте закон, а обдуманно сделайте свой выбор&quot; - глава ЦИК просит не портить бюллетени

"Не нарушайте закон, а обдуманно сделайте свой выбор" - глава…
Известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Ушла с собакой: на Закарпатье обнаружили тело 2-летней девочки

Ушла с собакой: на Закарпатье обнаружили тело 2-летней девочки
Дебаты Зеленского и Порошенко: что происходит возле НСК &quot;Олимпийский&quot; в Киеве

Дебаты Зеленского и Порошенко: что происходит возле НСК "Олимпийский" в…
Барселона нацелилась на форварда Эвертона

Барселона нацелилась на форварда Эвертона
Apple может выпустить смартфон на базе iPhone 8

Apple может выпустить смартфон на базе iPhone 8
Зинченко вернулся в общую группу

Зинченко вернулся в общую группу
В Аргентине уличные приставания признали преступлением

В Аргентине уличные приставания признали преступлением
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.