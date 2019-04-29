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Путин съязвил по поводу украинского гражданства Саакашвили

Путин съязвил по поводу украинского гражданства Саакашвили (7 новостей)

«Президент РФ заговорил о нарушении прав в Украине»

Президент России считает, что было бы справедливо вернуть украинский паспорт бывшему президенту Грузии и экс-председателю Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили. Так Владимир Путин ответил на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о решении России упростить выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По мнению российского лидера, права Саакашвили были нарушены, а гражданства Украины он был лишен незаконно. «Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», — заявил Путин. Он отметил, что необходимо восстановить права Саакашвили, «так же, как и многих других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования сегодняшнего украинского режима». Путин также отметил, что рассчитывает на возможность договориться с Зеленским, если речь будет идти об общем гражданстве. «Очень хорошо», — так оценил российский президент готовность Зеленского выдавать украинские паспорта всем россиянам. «Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», — добавил Путин, пояснив, что имеет в виду общность русского и украинского народов. Ранее Зеленский заявил, что Украина будет предоставлять гражданство «представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов». «В первую очередь россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех», — сказал украинский лидер. Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Там против него было возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым политик был заочно приговорен к тюремному заключению. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил экс-президенту Грузии украинское гражданство и назначил губернатором Одесской области. Однако осенью 2016 года президент уволил Саакашвили, заявив, что он значительно ухудшил экономические показатели региона. В 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины, объяснив это тем, что он при получении этого гражданства якобы предоставил недостоверные данные.

ФОТО К НОВОСТИ: «Путин съязвил по поводу украинского гражданства Саакашвили»
Фото Путин захотел договориться с Зеленским об "общем гражданстве" украинцев и россиян
Фото Путин призвал Зеленского вернуть гражданство Саакашвили
Фото Путин посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинский паспорт
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ТСН ТСН  ·  29.04.19, 15:11 Он также посоветовал вернуть украинский паспорт Михеилу Саакашвили.
УНН УНН  ·  29.04.19, 15:27 Президент России Владимир Путин посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому вернуть гражданство Украины Михеилу Саакашвили. Об этом Путин заявил журналистам, передает УНН со ссылкой на…
Обозреватель Обозреватель  ·  29.04.19, 15:28 Президент РФ заговорил о нарушении прав в Украине
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  29.04.19, 15:28 Президент страны-агрессора России Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинский паспорт экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  29.04.19, 15:46 Президент РФ Владимир Путин заявил, что "было бы справедливо" вернуть украинский паспорт бывшему президенту Грузии и экс-председателю Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  29.04.19, 16:14 Президент России Владимир Путин считает, что украинские власти должны вернуть экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской области Михаилу Саакашвили украинское гражданство, так как это было бы "справедливо".…
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